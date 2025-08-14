Power KI-Agenten mit Z-Daten: Einführung von IBM Z und Salesforce Data Cloud Zero Copy Integration

Obwohl sie auf einer Goldgrube an Informationen sitzen – darunter Kundendaten, Finanztransaktionen, operative Erkenntnisse und historische Daten aus mehreren Jahrzehnten –, fahren die meisten Unternehmen damit fort, diese Daten zu wenig zu nutzen. Laut Seagate und D&B werden in den meisten Unternehmen 68 % der Unternehmensdaten zu wenig analysiert und bis zu 82 % der Unternehmen sind durch Datensilos eingeschränkt. Der Erfolg von generativen KI-Initiativen hängt davon ab, wie gut Unternehmen auf ihre Unternehmensdaten zugreifen, sie verwalten und für KI-Modelle und tiefgreifende Analysen nutzen können.

Diese Hindernisse schränken nicht nur die Innovation ein, sondern schmälern auch den ROI von KI-Initiativen. Tatsächlich erzielen Unternehmen, die vertrauenswürdige, qualitativ hochwertige Daten effektiv monetarisieren, fast den doppelten ROI durch KI, 9 % im Vergleich zu 4,8 %. Die Botschaft ist klar: Das Freischalten des Werts von Unternehmensdaten ist nicht mehr optional, es ist entscheidend für den Wettbewerbsvorteil im Zeitalter der KI.

Deshalb bringen wir die Leistungsfähigkeit von IBM watsonx, dem IBM Z Mainframe, IBM Data Gate for watsonx und der Salesforce Zero Copy-Technologie in den Vordergrund der Unternehmensinnovation. Diese Integration zwischen IBM watsonx.data und Salesforce Data Cloud stellt einen großen Fortschritt in der Art und Weise dar, wie Unternehmen ihre Daten sicher, effizient und ohne die Notwendigkeit komplexer Datenbewegungen aktivieren können.