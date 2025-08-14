Power KI-Agenten mit Z-Daten: Einführung von IBM Z und Salesforce Data Cloud Zero Copy Integration

13. August 2025
Obwohl sie auf einer Goldgrube an Informationen sitzen – darunter Kundendaten, Finanztransaktionen, operative Erkenntnisse und historische Daten aus mehreren Jahrzehnten –, fahren die meisten Unternehmen damit fort, diese Daten zu wenig zu nutzen. Laut Seagate und D&B werden in den meisten Unternehmen 68 % der Unternehmensdaten zu wenig analysiert und bis zu 82 % der Unternehmen sind durch Datensilos eingeschränkt. Der Erfolg von generativen KI-Initiativen hängt davon ab, wie gut Unternehmen auf ihre Unternehmensdaten zugreifen, sie verwalten und für KI-Modelle und tiefgreifende Analysen nutzen können.
Diese Hindernisse schränken nicht nur die Innovation ein, sondern schmälern auch den ROI von KI-Initiativen. Tatsächlich erzielen Unternehmen, die vertrauenswürdige, qualitativ hochwertige Daten effektiv monetarisieren, fast den doppelten ROI durch KI, 9 % im Vergleich zu 4,8 %. Die Botschaft ist klar: Das Freischalten des Werts von Unternehmensdaten ist nicht mehr optional, es ist entscheidend für den Wettbewerbsvorteil im Zeitalter der KI.
Deshalb bringen wir die Leistungsfähigkeit von IBM watsonx, dem IBM Z Mainframe, IBM Data Gate for watsonx und der Salesforce Zero Copy-Technologie in den Vordergrund der Unternehmensinnovation. Diese Integration zwischen IBM watsonx.data und Salesforce Data Cloud stellt einen großen Fortschritt in der Art und Weise dar, wie Unternehmen ihre Daten sicher, effizient und ohne die Notwendigkeit komplexer Datenbewegungen aktivieren können.
Seit Jahren verlassen sich Unternehmen auf IBM Z, um geschäftskritische Abläufe über Branchen hinweg zu betreiben, von Banken und Versicherungen bis hin zum Gesundheitswesen und der Regierung. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen den Mainframe, um ihre wertvollsten Transaktionsdaten zu speichern. Doch der Zugriff auf diese Daten für moderne KI-Anwendungen erfordert traditionell ETL-Prozesse (Extrahieren, Transformieren, Laden), die kostspielig, langsam und anfällig für Duplikate sind.
Mit Zero Copy File Federation erfolgt ein Paradigmenwechsel: IBM Data Gate for watsonx ermöglicht es Unternehmen, ihre wertvollen IBM Z-Daten in IBM watsonx.data, dem offenen, hybriden Data Lakehouse für KI, einzuführen.
Die nahtlose Zero-Copy-Integration von watsonx.data mit Salesforce Data Cloud, ermöglicht durch den offenen Apache Iceberg, wird es beiden Plattformen außerdem ermöglichen, virtuell auf Unternehmensdaten zuzugreifen und sie in Echtzeit zu interpretieren. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Grundlage für Daten von Z und Salesforce, die für innovative agentische KI-Anwendungsfälle genutzt werden können und so neue Möglichkeiten für intelligente Automatisierung und personalisierte Kundenbindung freischalten.
Hier geht es nicht nur um den Datenzugriff, es geht darum, intelligentes Handeln zu ermöglichen. Durch die Kombination der wichtigsten Mainframe-Daten mit den umfangreichen Kundeninteraktionsdaten von Salesforce können Unternehmen in Echtzeit KI-gestützte Erkenntnisse für eine personalisierte, proaktive Kundeninteraktion und optimierte Workflows gewinnen.
Dank dieser Integration kann Salesforce Agentforce sicher auf Datenspeicher auf dem Mainframe und strukturierte Daten in IBM Db2 for z/OS oder anderen Mainframe-Datenbanken zugreifen, um die Historie, die Präferenzen und die Stimmung eines Kunden sofort zu verstehen. Das Ergebnis? Schnellere Lösungen, intelligentere Empfehlungen und sinnvollere Gespräche.
Diese Integration zwischen IBM und Salesforce ermöglicht bereits jetzt leistungsstarke Anwendungsfälle über verschiedene Branchen hinweg. Durch die Einbindung von Mainframe-Daten in Salesforce Data Cloud können Unternehmen Erkenntnisse gewinnen, die bisher in Silos isoliert waren. Hier sind 4 transformative Anwendungsfälle:
Einer der wichtigsten Aspekte dieser Partnerschaft ist, dass die bestehende Infrastruktur nicht ersetzt werden muss. IBM-Kunden können sich weiterhin auf die Ausfallsicherheit und Sicherheit von IBM Z verlassen und neue Aktivierungsfunktionen über Salesforce erhalten. Es ist eine Win-Win-Situation: die Integrität hybrider Systeme zu bewahren und gleichzeitig die Agilität moderner KI zu nutzen.
„Diese Partnerschaft mit Salesforce und die Leistungsfähigkeit von Zero Copy sind ein großer Nutzen für unsere gemeinsamen Kunden“, sagte Edward Calvesbert, Vice President, Product Management bei watsonx Platform. „Es geht darum, Unternehmen in die Lage zu versetzen, endlich Silos aufzubrechen und das volle Potenzial all ihrer Daten für AI freizusetzen, ohne die Last komplexer Datenmigrationen. Wir ermöglichen eine Zukunft, in der neue Erkenntnisse nahtlos erschlossen und kritische Geschäftsprozesse automatisiert werden.“
Bei IBM sind wir dem Aufbau eines offenen, vernetzten Datenökosystems verpflichtet; einem, in dem Daten frei und sicher plattformübergreifend fließen und KI auf Vertrauen und Transparenz basiert. Diese Partnerschaft mit Salesforce ist ein Beleg für die Umsetzung dieser Vision.
Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, Datensilos zu verschieben und eine Zukunft zu gestalten, in der Daten leistungsfähiger, intelligenter und schneller funktionieren. Das Ziel war schon immer dasselbe: Innovation voranzutreiben, Customer Experience zu verbessern und neue Geschäftswerte freischalten.
Nehmen Sie an unserem kommenden Webinar mit Führungskräften von IBM und Salesforce teil und erkunden Sie, wie Zero Copy die KI in Unternehmen neu gestaltet.