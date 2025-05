Viele Unternehmen kämpfen heute noch mit manuellen, fehleranfälligen und unsicheren B2B-Prozessen, die die Zusammenarbeit behindern, die Kosten in die Höhe treiben und sie Sicherheitsrisiken aussetzen, was zu verzögerten Transaktionen, Umsatzeinbußen und beschädigten Beziehungen führt. Darüber hinaus verlassen sich Unternehmen häufig auf unsichere, unzuverlässige und nicht konforme Methoden des Dateiaustauschs, was die geschäftliche Agilität weiter einschränkt und die Zusammenarbeit mit Handelspartnern und sogar anderen Teilen des eigenen Unternehmens schwächt.

Wir freuen uns, Ihnen die neuesten Verbesserungen und Ergänzungen von CP4I vorstellen zu können, das nun über robuste Business-to-Business- (B2B) und Managed File Transfer-Funktionen (MFT) verfügt und seit dem 26. März 2025 allgemein verfügbar ist. Diese Updates wurden entwickelt, um nahtlose Partner-Verwaltung sowie automatisierte, sichere Dateiübertragungen zu ermöglichen, ohne Ihre bestehenden Integrationsbereitstellungen zu beeinträchtigen. Diese neuen Funktionen erweitern Ihre Integrationsfunktionen und helfen Ihnen, Abläufe zu rationalisieren, manuelle Prozesse zu reduzieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, während Ihre Technologiegeschäftswelt sicher und effizient bleibt.