Der Telum-Chip bietet eine vollständige End-to-End-Verschlüsselung, um Daten im Ruhezustand, während der Übertragung und sogar während der Verwendung zu schützen. Die Confidential Computing-Funktionen sorgen dafür, dass die Daten während der Verarbeitung verschlüsselt und so sensible Workloads in Echtzeit geschützt werden. Mit quantensicherer Kryptographie ist der Chip für die Abwehr künftiger Quantencomputing-Bedrohungen gerüstet und trägt so zur langfristigen Datensicherheit bei. Darüber hinaus sind Mechanismen zur Manipulationserkennung in die Hardware integriert, die unbefugte Zugriffe oder Änderungen identifizieren und verhindern, was die Sicherheit für entscheidende Anwendungen weiter erhöht.