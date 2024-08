IBM nutzt die Kraft von Technologie und Innovation, um Lösungen für das Klima voranzutreiben, insbesondere für die Gemeinschaften und Unternehmen, die am stärksten vom Klimawandel und den ökologischen Herausforderungen betroffen sind. Darüber hinaus engagiert sich IBM in der Freiwilligenarbeit und ermöglicht es inspirierten IBM-Mitarbeitenden, ihre Talente und Fähigkeiten mit Leidenschaft und Zielsetzung zu verbinden.

Im Rahmen von Programmen wie dem IBM Sustainability Accelerator, einem Pro-Bono-Programm für sozialen Einfluss, bei dem IBM Technologien wie Hybrid Cloud und künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen, spenden Freiwillige von IBM ihre Zeit und ihr Fachwissen, um in Gemeinden auf der ganzen Welt eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Takahito Motonaga ist einer dieser Freiwilligen, der in der Gemeinde, in der er aufgewachsen ist, einen Unterschied macht: Miyakojima City, Okinawa, Japan.

Nachhaltigkeitsthemen sind oft komplex und werden durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht. Dennoch weiß Takahito Motonaga, wie wichtig es ist, die verschiedenen lokalen Gegebenheiten zu verstehen und Herz und Leidenschaft in unsere Arbeit einzubringen. Er leitet das Projekt für saubere Energie des IBM Sustainability Accelerators in Miyakojima City, wo das Team an der Entwicklung eines Energieprognosemodells mit Hilfe von Cloud- und KI-Lösungen arbeitet. Dieses Modell soll dazu beitragen, die Selbstversorgung der Gemeinde mit sauberer, erneuerbarer Energie zu verbessern. Er arbeitet auch eng mit der Gemeinde zusammen, in der er aufgewachsen ist, und nutzt lokale Perspektiven, um die Herangehensweise seines Teams an das Projekt zu stärken.



