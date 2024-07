Heute verwendet das Betriebsteam Maximo rund um die Uhr, um die Wartung in all ihren Formen zu orchestrieren. Eine Schlüsselfunktion ist die Entgegennahme von Service-Anfragen von Kunden über eine Online-Benutzeroberfläche. Das System wandelt diese dann in spezifische Arbeitsaufträge um, schickt die Wartungsfirmen schnell zur Lösung der Probleme und informiert die Kunden bei jedem Schritt über den Fortschritt. Maximo unterstützt außerdem die Verwaltung von Auftragnehmern, Ersatzteilen und Wartungslagern.



Die Größe und der Umfang des KAFD erzeugen ein gewaltiges Arbeitsvolumen. Bislang verwaltet das System mehr als 100.000 Assets an 34.000 Standorten und über 16.200 Pläne für die vorbeugende Wartung. Maximo hilft auch bei der Verwaltung von 15 Auftragnehmern, um sicherzustellen, dass diese mehr als 70 Service-Level-Agreements einhalten. Jährlich werden mehr als 30.000 Service-Anfragen bearbeitet, die 75.000 Arbeitsaufträgen entsprechen. Mit dem Anstieg an neuen Mietern im nächsten Jahr werden diese Zahlen noch weiter deutlich zunehmen.



Solche Metriken erzählen jedoch nicht die ganze Geschichte. Die Analysen in Maximo helfen dabei, die Leistung der Assets und der Auftragnehmer für die Wartungsarbeiten zu bewerten. „Maximo bietet einen ganzheitlichen Überblick über die Wartungsaktivitäten des Bezirks. Einblicke in KPIs helfen uns außerdem, die Servicequalität kontinuierlich zu verbessern“, sagt Darwish.



Das Wartungsteam kann weitere Erkenntnisse aus Maximo Health gewinnen, das Sensormesswerte, Assetaufzeichnungen und Arbeitsvorgänge verwendet, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Zur Implementierung von Maximo Health identifizierte das Team die kritischsten Assets im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Finanzen und den Service für die Kunden und erstellte individuelle Leistungsbewertungen auf der Grundlage von Zählerständen und anderen Daten. Wenn die Analyse in Maximo Health dann eine Bewertung identifiziert, die auf einen schlechten Assetzustand hinweist, kann das Wartungsteam sofort einen Arbeitsauftrag zur Behebung des Problems erstellen.



„Maximo Health nutzt Big Data aus allen Messwerten, die wir erhalten, um prädiktive Analysen zu erstellen, mit denen wir reagieren können, bevor ein Problem auftritt oder bevor sich der Zustand eines Assets verschlechtert“, sagt Al-Daij. „Das ist eine wichtige Fähigkeit, um die Kontinuität des Service und die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.“