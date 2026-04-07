Granite – Vertrauen, Sicherheit und Schutz

Öffnen Sie die KI-„Blackbox” mit IBM Granite. Entwickeln und stellen Sie KI-Lösungen mit Zuversicht bereit.

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Minimalistische Illustration von Würfeln in Blau- und Grüntönen

Verantwortungsvolle KI ist wichtig

Enterprise AI erfordert Vertrauen auf Unternehmensniveau. Da einige Modelle mit illegal beschafften Daten trainiert wurden oder voreingenommene Ergebnisse liefern, ist leicht nachvollziehbar, warum dies von Bedeutung ist. IBM Granite-Modelle wurden mit den Kernanforderungen Sicherheit, Schutz und Governance entwickelt und geben Ihnen die Gewissheit, verantwortungsvolle KI zu entwickeln.

 Mehr über verantwortungsvolle KI erfahren Leitfaden zur verantwortungsvollen Nutzung lesen

Entwickelt im offenen Umfeld

Granite-Modelle wurden von Grund auf für die sichere Bereitstellung in Unternehmen entwickelt.
Echte Open-Source-Entwicklung
Im Gegensatz zu vielen „offenen“ Modellen, bei denen lediglich Modellgewichte veröffentlicht werden, bietet IBM Granite umfassende Transparenz, einschließlich Trainingsdatenquellen, Methodiken und architektonischer Entscheidungen unter einer freizügigen Apache 2.0-Lizenz.
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Model Openness Framework
IBM Granite erfüllt die Anforderungen eines Open Model der Klasse III gemäß dem Framework der Linux Foundation zur Einstufung der Vollständigkeit und Offenheit von Modellen – eine Leistung, die nur wenige Modellanbieter vorweisen können.
Überzeugen Sie sich selbst
Branchenführende Transparenz
IBM hat im Stanford Foundation Model Transparency Index die höchste Bewertung erreicht.
Lesen Sie den Bericht
Illustration mit einem Muster aus farbigen Quadraten in Blau-, Grün- und Grautönen
IBM erneuert seine Zusage von 100.000 US-Dollar für das Granite-Bug-Bounty-Programm
IBM hat das Granite-Bug-Bounty-Programm mit HackerOne verlängert und bietet bis zu 100.000 US-Dollar Prämien für die Identifizierung erfolgreicher Jailbreaks in unternehmensähnlichen Umgebungen.
Mehr über das Programm erfahren

Vertrauen der Unternehmensklasse

Abstrakte Illustration mit geometrischen Formen in verschiedenen Farben, darunter Grün, Blau und Weiß
Sicherheit

Die Granite-Sprachmodelle verfügen über kryptografische Signaturen zur Überprüfung der Herkunft der IBM-Modelle und werden einem Single-Shot- sowie einem adaptiven Multi-Turn-Red-Teaming unterzogen, wobei das Open-Source-Red-Teaming-Framework ARES von IBM Research zum Einsatz kommt.
Illustration einer schwarzen Kugel auf einer abstrakten geometrischen Form vor grünem Hintergrund
Sicherheit

Die Sprachmodelle von Granite sind an einer Sicherheitsrichtlinie und einer Risikotaxonomie ausgerichtet und schneiden bei zentralen Sicherheits-Benchmarks besser ab als vergleichbare Modelle. IBM hat außerdem seine Guardian-Modelle als Leitlinien sowie Richtlinieninstrumente für die Sicherheit und das ARES Red Teaming Framework als Open Source veröffentlicht, um die Open-Source-Community zu unterstützen.
Illustration mit verschiedenen Grüntönen, die ein geometrisches Muster bilden, mit einem weißen Kreis in der rechten unteren Ecke
Governance

Die Granite-Modelle unterliegen strengen Richtlinien für Data Governance, einschließlich der Nachverfolgung von Metadaten sowie rechtlicher und ethischer Freigaben. Das Granite AI Management System (AIMS) für die IBM Granite-Sprachmodelle ist nach ISO 42001 zertifiziert. Granite wurde von Grund auf für Compliance, Sicherheit und Workflows entwickelt.

Wir stellen vor: Granite Guardian 4.1

Stellen Sie Ihre Anwendungen jederzeit, überall und für jede KI-native Workload bereit. Aufbauend auf den robusten Sicherheitsfunktionen, die nativ in Granite-Modellen integriert sind, bietet Granite Guardian eine zusätzliche Ebene spezialisierter Schutzmaßnahmen. Die Guardrail-Modelle erkennen Risiken in Prompts und Antworten beliebiger KI-Modelle und tragen so zu einer sicheren und verantwortungsvollen Bereitstellung bei.

 Granite Guardian herunterladen Dokumentation zu Granite Guardian

Umfassende Risikoerkennung

Erkennt und mindert Halluzinationen, schädliche Inhalte, Voreingenommenheit, Jailbreak-Versuche sowie Probleme hinsichtlich der RAG-Qualität und -Genauigkeit in Prompts, Antworten und agentischen Workflows.

Branchenführende Leistung

Granite Guardian-Modelle belegen sechs der zehn Spitzenplätze in der GuardBench-Rangliste, in der gemessen wird, wie gut Guardrail-Modelle schädliche und halluzinierte Inhalte sowie Versuche, Sicherheitskontrollen zu umgehen, erkennen können.

Illustration mit einem Muster aus farbigen Blöcken in Grau-, Grün- und Blautönen, in deren Mitte sich ein schwarzes Türschloss befindet

Open-Source-Modelle, Tools und Assets

Bei IBM entwickeln wir mit IBM Granite nicht nur verantwortungsbewusst, sondern stellen auch die Modelle, Tools und Assets, die wir einsetzen, als Open Source zur Verfügung, um verantwortungsbewusste Open-Source-Innovationen im Bereich der KI zu fördern.
Granite Guardian
Granite Guardian erkennt und mindert Halluzinationen, schädliche Inhalte, Verzerrungen, Jailbreak-Versuche sowie Probleme hinsichtlich der RAG-Qualität und -Genauigkeit in Prompts, Antworten und agentischen Workflows.
ARES
ARES ist ein Open-Source-Framework, das vom IBM Granite-Team genutzt wird und es Entwicklern und Sicherheitsforschern ermöglicht, Angriffsziele zu definieren, feindliche Payloads zu erstellen und das Verhalten von KI unter verschiedenen Bedrohungsmodellen zu bewerten, um Fehler in den Reaktionen von KI-Systemen aufzudecken.
Policy Tools
Policy Tools ist ein Open-Source-Repository zur Definition, Prüfung und Durchsetzung von Richtlinien in Anwendungen mit generativer KI. Mit einem einfachen YAML-Formats können Teams festlegen, was ihre KI sagen darf und was nicht, synthetische Daten für Testzwecke generieren und die Einhaltung der Richtlinien zur Laufzeit überprüfen.
Offenlegungen zu Granite 4.1
Die Offenlegungen zu Granite 4.1 sowie die Daten- und Metadaten werden im maschinenlesbaren JSON-Format bereitgestellt, um eine einfache Extraktion und Auswertung zu ermöglichen und so risikobasierte Kontrollen zur Laufzeit in generativen Anwendungen zu unterstützen.
Mellea Skills Compiler
Der Mellea Skills Compiler ist ein Open-Source-Tool zur Optimierung von in natürlicher Sprache definierten Agentenfähigkeiten, damit diese von Natur aus sicherer und effizienter sind.
AI Atlas Nexus
Der AI Atlas Nexus ist eine Taxonomie und eine Reihe von Tools, die dabei helfen, KI-bezogene Risiken und deren Auswirkungen auf Unternehmen zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern.

Vertrauenswürdige Partner

Wir schützen KI nicht isoliert. IBM arbeitet eng mit führenden Experten und Unternehmen zusammen, um die Sicherheit von Granite kontinuierlich zu testen, zu validieren und zu verbessern.
HackerOne

Ein umfassendes Bug-Bounty-Programm mit Prämien von bis zu 100.000 US-Dollar für gültige Fundstellen, die von der weltweit größten Community ethischer Hacker gemeldet werden.

HiddenLayer

Fortgeschrittene Red-Teaming-Sprints, die reale Angriffsszenarien simulieren, um die Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Granite-Modelle zu verbessern.

NewsGuard

Verhindert, dass Granite-Modelle von Propagandanetzwerken beeinflusst werden, die von bestimmten feindlich gesinnten Regierungen betrieben werden und auf einem Teil des globalen Datenstroms von NewsGuard mit unzuverlässigen Websites basieren.
AI Alliance

Die gemeinsam mit Meta gegründete und mittlerweile über 140 Unternehmen umfassende KI-Allianz treibt offene Innovationen im Bereich der KI-Sicherheit voran und fördert gemeinschaftsorientierte Ansätze für eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung. 

Leitlinien für allgemeine KI-Codierung

IBM bekräftigt sein Engagement, die Vorgaben des EU-KI-Gesetzes bereits vor Ablauf der Umsetzungsfristen zu erfüllen.

Ressourcen 

Granite-Dokumentation
Technische Dokumentation, Modellkarten und Einführungshandbücher für Granite-Modelle.
Leitfaden zur verantwortungsvollen Nutzung von Granite
Umfassende Informationsquelle zur verantwortungsvollen Nutzung von Granite-Modellen im Unternehmenskontext.
KI-Governance und Sicherheits-Baseline
Die Baseline dient als Mindestanforderungskatalog für KI-Projekte in Bezug auf Reifegrad und Risikostufe. Sie ist als grundlegender Leitfaden für Open-Source-KI-Entwickler konzipiert.
Sichere KI: Risiken und Abhilfemaßnahmen
Erfahren Sie mehr über die wesentlichen Leitlinien und Frameworks, die für den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Modellen in großem Maßstab erforderlich sind.
IBMs Prinzipien für Vertrauen und Transparenz
Die Grundprinzipien von IBM für eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung und Ansätze zum Aufbau vertrauenswürdiger Systeme.
watsonx.governance
Ein KI-Governance-Toolkit zur Verwaltung, Überwachung und Sicherstellung der Compliance von KI-Modellen in Hybrid Cloud-Umgebungen.
Granite-Technikblog
Technikblog zu den Sprachmodellen von Granite 4.1.