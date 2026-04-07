Die Sprachmodelle von Granite sind an einer Sicherheitsrichtlinie und einer Risikotaxonomie ausgerichtet und schneiden bei zentralen Sicherheits-Benchmarks besser ab als vergleichbare Modelle. IBM hat außerdem seine Guardian-Modelle als Leitlinien sowie Richtlinieninstrumente für die Sicherheit und das ARES Red Teaming Framework als Open Source veröffentlicht, um die Open-Source-Community zu unterstützen.