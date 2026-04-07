Öffnen Sie die KI-„Blackbox” mit IBM Granite. Entwickeln und stellen Sie KI-Lösungen mit Zuversicht bereit.
Enterprise AI erfordert Vertrauen auf Unternehmensniveau. Da einige Modelle mit illegal beschafften Daten trainiert wurden oder voreingenommene Ergebnisse liefern, ist leicht nachvollziehbar, warum dies von Bedeutung ist. IBM Granite-Modelle wurden mit den Kernanforderungen Sicherheit, Schutz und Governance entwickelt und geben Ihnen die Gewissheit, verantwortungsvolle KI zu entwickeln.
Granite-Modelle wurden von Grund auf für die sichere Bereitstellung in Unternehmen entwickelt.
Die Granite-Sprachmodelle verfügen über kryptografische Signaturen zur Überprüfung der Herkunft der IBM-Modelle und werden einem Single-Shot- sowie einem adaptiven Multi-Turn-Red-Teaming unterzogen, wobei das Open-Source-Red-Teaming-Framework ARES von IBM Research zum Einsatz kommt.
Die Sprachmodelle von Granite sind an einer Sicherheitsrichtlinie und einer Risikotaxonomie ausgerichtet und schneiden bei zentralen Sicherheits-Benchmarks besser ab als vergleichbare Modelle. IBM hat außerdem seine Guardian-Modelle als Leitlinien sowie Richtlinieninstrumente für die Sicherheit und das ARES Red Teaming Framework als Open Source veröffentlicht, um die Open-Source-Community zu unterstützen.
Die Granite-Modelle unterliegen strengen Richtlinien für Data Governance, einschließlich der Nachverfolgung von Metadaten sowie rechtlicher und ethischer Freigaben. Das Granite AI Management System (AIMS) für die IBM Granite-Sprachmodelle ist nach ISO 42001 zertifiziert. Granite wurde von Grund auf für Compliance, Sicherheit und Workflows entwickelt.
Stellen Sie Ihre Anwendungen jederzeit, überall und für jede KI-native Workload bereit. Aufbauend auf den robusten Sicherheitsfunktionen, die nativ in Granite-Modellen integriert sind, bietet Granite Guardian eine zusätzliche Ebene spezialisierter Schutzmaßnahmen. Die Guardrail-Modelle erkennen Risiken in Prompts und Antworten beliebiger KI-Modelle und tragen so zu einer sicheren und verantwortungsvollen Bereitstellung bei.
Erkennt und mindert Halluzinationen, schädliche Inhalte, Voreingenommenheit, Jailbreak-Versuche sowie Probleme hinsichtlich der RAG-Qualität und -Genauigkeit in Prompts, Antworten und agentischen Workflows.
Granite Guardian-Modelle belegen sechs der zehn Spitzenplätze in der GuardBench-Rangliste, in der gemessen wird, wie gut Guardrail-Modelle schädliche und halluzinierte Inhalte sowie Versuche, Sicherheitskontrollen zu umgehen, erkennen können.
Bei IBM entwickeln wir mit IBM Granite nicht nur verantwortungsbewusst, sondern stellen auch die Modelle, Tools und Assets, die wir einsetzen, als Open Source zur Verfügung, um verantwortungsbewusste Open-Source-Innovationen im Bereich der KI zu fördern.
Wir schützen KI nicht isoliert. IBM arbeitet eng mit führenden Experten und Unternehmen zusammen, um die Sicherheit von Granite kontinuierlich zu testen, zu validieren und zu verbessern.
Ein umfassendes Bug-Bounty-Programm mit Prämien von bis zu 100.000 US-Dollar für gültige Fundstellen, die von der weltweit größten Community ethischer Hacker gemeldet werden.
Fortgeschrittene Red-Teaming-Sprints, die reale Angriffsszenarien simulieren, um die Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Granite-Modelle zu verbessern.
Verhindert, dass Granite-Modelle von Propagandanetzwerken beeinflusst werden, die von bestimmten feindlich gesinnten Regierungen betrieben werden und auf einem Teil des globalen Datenstroms von NewsGuard mit unzuverlässigen Websites basieren.
Die gemeinsam mit Meta gegründete und mittlerweile über 140 Unternehmen umfassende KI-Allianz treibt offene Innovationen im Bereich der KI-Sicherheit voran und fördert gemeinschaftsorientierte Ansätze für eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung.