Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der entwickelt wurde, um die Produktivität und Kreativität der Mitarbeiter im Tagesgeschäft zu steigern. Er wird bereits in Tools eingesetzt, die täglich verwendet werden – z. B. Outlook, Office 365 und Teams. Einige Unternehmen benötigen jedoch eine speziellere, maßgeschneiderte Lösung. Hier kommen benutzerdefinierte Copilots ins Spiel. Benutzerdefinierte Copilots können auf den spezifischen Anwendungsfall eines Unternehmens zugeschnitten und nach dessen genauen Spezifikationen erstellt werden.



Die heutige Geschäftswelt entwickelt sich in rasantem Tempo. Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Komplexität und Unsicherheit zu unterstützen, kündigte IBM Consulting IBM Copilot Runway an. Dieses neue Angebot soll Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung, Bereitstellung und Verwaltung von Copilots unterstützen.