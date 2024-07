ZE PowerGroup Inc. (ZE)

Seit dem Einsatz von IBM Flash-Speicher hat ZE die Leistung drastisch beschleunigt, die Latenzzeit reduziert, die Wartungskosten gesenkt und die Fähigkeit zur Entwicklung neuer Funktionen und Services freigesetzt.



Nader El-Ramly erklärt: „Die unmittelbarste Verbesserung, die wir durch die Umstellung auf Flash-Speicher feststellen konnten, war, dass die Verarbeitungszeiten wesentlich schneller waren. Das lag daran, dass der Engpass, den wir bei der Speicherung hatten, beseitigt wurde, so dass wir die Daten so schnell an die CPUs weiterleiten konnten, wie diese sie verarbeiten konnten.



„In der Tat mussten wir die Messung von Minuten auf Sekunden und Millisekunden umstellen. Da wir in der Lage sind, Analysen mit dieser Geschwindigkeit zu verarbeiten, können wir die extrem anspruchsvollen Service Level Agreements (SLAs), die wir mit unseren Kunden abgeschlossen haben, oft noch übertreffen, selbst wenn die Datenmengen und die Häufigkeit der Berichte zunehmen. “



Aiman El-Ramly fügt hinzu: „Mit solch schnellen Bearbeitungszeiten hat die FlashSystem-Lösung das Potenzial für ZE freigesetzt, seinen Kundenstamm zu vergrößern und seine Angebote zu verbessern.“



„Da sich unsere Fähigkeit, die Anfragen unserer Kunden zu bearbeiten, beschleunigt hat, haben sich auch das Verhalten und die Erwartungen unserer Kunden geändert. Insbesondere sind wir jetzt in der Lage, komplexere Anfragen zu bearbeiten und ein viel größeres Volumen an Terminpreiskurven nahezu in Echtzeit zu erstellen.



„Wo unsere Kunden früher Tausende von Kurven modellieren ließen, erwarten sie jetzt Hunderttausende von Kurven. Die Einführung des IBM Flash-Speichers war auch eine unterbrechungsfreie Möglichkeit, mehr Spielraum für eine separate Umstrukturierung unserer Software zu schaffen, um die Anforderungen von Big Data besser zu erfüllen.



„Wir sind in der Lage, unsere Dienstleistungen zu diversifizieren und eine viel größere Datenmenge schneller zu verarbeiten, was unsere Kunden zufriedenstellt und uns ermöglicht, zu expandieren. Nach der Implementierung von Flash-Speicher konnten wir unseren PaaS-Kundenstamm allein in einem Jahr um 30 Prozent erweitern!“



Neben der Entwicklung neuer Funktionen und Dienstleistungen hat ZE durch die Umstellung auf Flash-Speicher für Unternehmen erhebliche Energieeinsparungen erzielt und ein gemeinsames Set von Verwaltungstools für Flash- und Plattenspeicher erworben.



„IBM FlashSystem 900 und IBM FlashSystem 840 haben uns erhebliche Effizienzsteigerungen ermöglicht“, fährt Nader El-Ramly fort. „Flash-Speicher sind von Haus aus langlebiger und kompakter, aber wir hatten nicht erwartet, dass sie sich so stark verdichten lassen würden. Mit dem IBM Flash-Speicher sind wir von zwei Racks mit Plattenspeicher auf nur 2 HE Flash-Speicher umgestiegen – und konnten so die Energie- und Kühlungskosten senken.



„Darüber hinaus haben wir die Kapazität unseres Speichers mit den Virtualisierungsfunktionen der IBM Storwize V7000 maximiert, was auch die Verwaltung unseres Speichers erheblich vereinfacht. Als wir die Storwize-Technologie zum ersten Mal einsetzten, erreichten wir eine Kompressionsrate von 60 Prozent. Wir haben dann in eine zweite Generation des V7000 investiert, um die verbesserte Komprimierungs-Engine zu nutzen, während die erste Generation als zweite Speicherschicht neben dem FlashSystem 900 und dem FlashSystem 840 diente.



„Durch die Einführung von Flash-Speicher entfällt auch die häufige und störende Arbeit des Austauschs defekter Festplatten in unserer alten Infrastruktur. Wenn heute ein Problem mit einer Festplatte auf dem Storwize V7000 auftritt, benachrichtigt das Gerät automatisch IBM und sie schicken sofort einen Ersatz – normalerweise, bevor wir überhaupt bemerken, dass es ein Problem gibt.“



Mit der IBM FlashSystem 900-, IBM FlashSystem 840- und Storwize V7000-Technologie, die eine schnellere Analyse von Big Data ermöglicht, kann die ZE PowerGroup ihre Kunden bei der Ausweitung ihrer Handelsaktivitäten unterstützen, indem sie ihnen ermöglicht, mehr Entscheidungen schneller zu treffen. Und indem sie dazu beiträgt, das Vertrauen in die Qualität der Daten und der Berichterstattung zu erhöhen, kann die aktualisierte ZE-Plattform den Kunden helfen, ihre Risikotoleranz zu verbessern und neue Handelsmöglichkeiten zu erschließen.



Aiman El-Ramly fasst zusammen: „Wir konnten unseren Kunden mehr Vertrauen in ihre Datenbereitstellungsinfrastruktur vermitteln, was sie wiederum toleranter gegenüber Marktrisiken macht und ihnen hilft, ihr Geschäft auszubauen. Auf diese Weise ist Flash-Speicher zu einem echten Gewinn für unser Unternehmen geworden und ermöglicht es uns, unseren Kunden neue Wege zum Wachstum zu eröffnen.



„Während des gesamten Projekts haben wir gerne mit IBM zusammengearbeitet und waren erfreut über ihr Engagement, das Wachstum von ZE zu unterstützen. Dank der IBM Systeme, die uns zum Wachstum anspornen und unseren Wettbewerbsvorteil vergrößern, konnten wir bessere Dienstleistungen anbieten, die unseren Kunden helfen, ihre Vielseitigkeit zu steigern.“