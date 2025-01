Die Westnetz GmbH (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist der größte Energieverteilnetzbetreiber in Westdeutschland, der Strom-, Erdgas-, Wasser- und Breitbandnetze in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen plant, baut und betreibt. Westnetz mit Hauptsitz in Dortmund ist eine Tochtergesellschaft des Infrastruktur- und Energiedienstleisters Westenergie AG und Teil des E.ON-Konzerns.