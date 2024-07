„Wir arbeiten mit den besten Studios und Produktionsfirmen zusammen“, sagt Joanna Syiek, Senior Director of Marketing bei Vision Media. Während der Preisverleihungssaison müssen diese Studios jedes Jahr mehrere Terabyte an Inhalten hochladen und sichere, gestreamte Vorführungen ihrer Film- und Fernsehtitel einer breiten Wählerschaft zur Verfügung stellen, nur um für Preisverleihungen in Frage zu kommen.

Es ist ein Rennen, bei dem viel auf dem Spiel steht. Nominierungen und Siege können einen großen Einfluss darauf haben, wie viel Rendite ein Studio aus den großen Investitionen, die es in seine Produktionen tätigt, erzielt. Und für eine bestimmte Preisverleihung müssen die Studios ihre Inhalte innerhalb strenger Fristen liefern.

In den letzten Jahren hat sich die „Saison“ der Auszeichnungen so weit ausgeweitet, dass sie nie wirklich endet. „Früher dauerte es etwa fünf Monate vom Herbst bis zum frühen Frühling. Jetzt hat sich die Preisverleihungssaison auf mindestens elf Monate im Jahr ausgedehnt, so dass die Produktionsfirmen die ganze Zeit über ihre verschiedenen Preisverleihungsbemühungen im Auge behalten müssen“, sagt Syiek. In einem bestimmten Monat können mehrere Auszeichnungsprogramme für Einreichungen geöffnet und/oder geschlossen werden. Daher ist die Contentbereitstellungs- und Screening-Plattform von Vision Media das ganze Jahr über eine wichtige Ressource.

Sie verarbeitet auch höhere Inhaltsmengen als je zuvor. Die Covid-Pandemie zwang die Studios dazu, sich von der Preisverleihung und Veranstaltungen im Theater zu verabschieden und vollständig digital zu arbeiten. In dieser Zeit wandten sich viele der großen Studios an Vision Media, um innovative Lösungen für ihre Preisverleihungen zu finden. Vision Media war in der Lage, anpassungsfähige Lösungen anzubieten, darunter Vorführräume, „For Your Consideration“-Websites, Mailings und eine solide Unterstützung bei der Preisverleihung. „Wir verzeichneten von 2020 bis 2021 einen Anstieg der auf unserer Plattform geteilten Auszeichnungen um 94 % gegenüber dem Vorjahr“, sagt Syiek.

Obwohl die Vision Media-Plattform aufgrund ihrer Flexibilität, Sicherheit und Fähigkeit, ein hochwertiges Seherlebnis für alle führenden Sehanwendungen zu bieten, bereits branchenführend war, führte die explosionsartige Zunahme des Volumens zu einem größeren Geschwindigkeitsdruck. Traditionell nutzte Vision Media die File-Transfer-Protocol-Technologie (FTP), um Inhalte zu empfangen. Es konnte mehr als 28 Stunden dauern, bis eine hochauflösende Spielfilmdatei mit 100 GB übertragen und zum Ansehen verfügbar war.

Vision Media sah eine Gelegenheit, den Prozess drastisch zu beschleunigen.