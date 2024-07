Cinedigm hat den IBM Aspera Connect Server eingeführt, um Content-Partnern die direkte Lieferung von Dateien an Cinedigm zu ermöglichen. Sobald die Inhalte empfangen wurden, durchlaufen sie eine Reihe von Schritten, einschließlich Verarbeitung, Codeumsetzung und Aufnahme, und anschließend lädt Cinedigm die Dateien in „Workflow-Haltepunktordner“ hoch, wo der Aspera Connect Server sie für die Hochgeschwindigkeitsauslieferung an die Verteilungskanäle abholt. Intern entschied sich Cinedigm für Aspera Point-to-Point, um Filme in voller Länge direkt auf die Stufe-3-Spiegel-SAN-Speichereinrichtungen und in die Schwesterniederlassung zu übertragen und so die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der länderübergreifenden Teams zu ermöglichen.