Verizon revolutioniert Immobilieninspektionen mit KI-gestützten Erkenntnissen

Die Mitarbeiter des Global Real Estate (GRE)-Teams von Verizon haben gemeinsam mit IBM® Client Engineering und IBM Technology Expert Labs im Rahmen eines zweiteiligen Pilotprojekts eine KI-gestützte Lösung unter Verwendung von IBM Maximo Visual Inspection (MVI) entwickelt. Im ersten Teil ging es darum, den Inspektionsprozess für Gebäudeaußenfassaden zu automatisieren, wobei fortschrittliche Computer-Vision-Technologie zum Einsatz kam, um Abweichungen an Fassaden präzise zu erkennen und zu dokumentieren. Mithilfe der mobilen MVI-App konnten die Inspektoren das KI-Modell der Lösung trainieren, um potenzielle Mängel an Gebäudeaußenfassaden zu erkennen. Dieser automatisierte Prozess führte zu einer höheren Konsistenz und Genauigkeit der Inspektionen und reduzierte den Zeit- und Arbeitsaufwand im Vergleich zu manuellen Kontrollen erheblich.

Der zweite Teil befasste sich mit dem Umfeld im Einzelhandel. Die GRE-Abteilung von Verizon nutzte MVI, um die Bestands- und Installationsverwaltung der Ladeneinrichtungen zu automatisieren. Verizon GRE nutzte MVI und dessen mobile App, um Bilder von Ladeneinrichtungen und -elementen, wie beispielsweise für Kunden zugängliche iPad-Aufstellungen, zu erfassen und zu katalogisieren, um sicherzustellen, dass diese gemäß den Designvorgaben installiert wurden. Dieser Prozess ermöglichte eine optimierte Qualitätssicherung und eine einheitliche Customer Experience in den Verizon-Filialen. Die Daten aus diesem Prozess wurden anschließend in die bereits bei Verizon vorhandene IBM TRIRIGA Application Suite*, eine Immobilienverwaltungssoftware, integriert, um die Erfassung und die Maßnahmenplanung zu optimieren. Die gesammelten Daten werden an einen cloudbasierten Server übertragen, von dem aus sie in andere Datensysteme integriert werden können.

In jedem Fall sorgte IBM TRIRIGA, ein integriertes Arbeitsplatzmanagementsystem (IWMS) für das Immobilien- und Facility-Management, für eine optimierte Portfolio-Performance und einen optimierten Lebenszyklus der Assets. Dank seiner modularen und skalierbaren Architektur konnte das Unternehmen durch datengestützte Entscheidungen Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern – und gleichzeitig eine solide Grundlage für künftige Modernisierungsmaßnahmen schaffen.

Durch die Integration von IBM MVI in die Betriebsabläufe von Verizon wurden fragmentierte manuelle Workflows durch ein optimiertes, intelligentes System ersetzt. Die Edge-Bereitstellungsfunktionen der Lösung und die nahtlose Integration in das Maximo-Ökosystem ermöglichten Einblicke in Echtzeit und eine schnellere Entscheidungsfindung. Durch die Automatisierung der Inspektionen hat Verizon nicht nur die Genauigkeit und Effizienz verbessert, sondern auch den Grundstein für ein skalierbares, datengestütztes Facility Management gelegt.

*Hinweis: IBM TRIRIGA hat sich seitdem zu IBM Maximo Immobilien und Einrichtung weiterentwickelt; die Kernfunktionen des IWMS sind Teil der umfassenderen Maximo Application Suite. Diese Kundenreferenz gibt einen Einblick in die Nutzung von IBM TRIRIGA durch den Kunden.