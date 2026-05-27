Verizon revolutioniert Immobilieninspektionen mit KI-gestützten Erkenntnissen

Verizon nutzt IBM Maximo Visual Inspection zur Verbesserung der Gebäudeinstandhaltung und der Umgebungsbedingungen in Einzelhandelsgeschäften
Ob das Verizon-Logo nun den Chevrolet Nr. 12 des Teams Penske ziert oder bei den wichtigsten Profisportveranstaltungen im ganzen Land zu sehen ist – Verizon steht für beständige Spitzenleistung. Dieses Qualitätsversprechen erstreckt sich auch auf die Immobilien des Unternehmens, wo die Aufrechterhaltung der Integrität und Zuverlässigkeit der Infrastruktur von größter Bedeutung ist.
Die oft unscheinbaren Backsteingebäude, in denen die für das Unternehmen unverzichtbaren Netzwerkgeräte und die Hardware untergebracht sind, erfordern sorgfältige und regelmäßige Inspektionen, die entscheidend sind, um die betriebliche Effizienz sowie ein positives Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und Gäste zu gewährleisten. Die Verwaltung und Überprüfung dieses umfangreichen, vielfältigen und weitverzweigten Netzwerks aus Zentralen sowie Einzelhandelsgeschäften und operativen Strukturen stellte jedoch eine erhebliche Herausforderung dar.
Proaktive und reaktive Gebäudeinspektionen, die traditionell manuell durchgeführt wurden, waren zeitaufwändig und ressourcenintensiv. Der Prozess der Erkennung und Erfassung von Unregelmäßigkeiten oder Mängeln an den Gebäudefassaden war kompliziert und uneinheitlich. Dieser ineffiziente Prozess erwies sich für die Verantwortlichen für die Instandhaltung kritischer Infrastrukturen als kostspielig und problematisch. Da Verizon die Notwendigkeit eines präziseren und optimierten Systems erkannte, suchte das Unternehmen nach Automatisierungslösungen, um sein umfangreiches Netz an physischen Standorten besser verwalten, überprüfen und instandhalten zu können. Sie wandten sich an IBM um Unterstützung.
Verfahren zur Gebäudeinspektion
technologiegetriebene Verbesserungen
Ressourcenbelastung
Die Mitarbeiter des Global Real Estate (GRE)-Teams von Verizon haben gemeinsam mit IBM® Client Engineering und IBM Technology Expert Labs im Rahmen eines zweiteiligen Pilotprojekts eine KI-gestützte Lösung unter Verwendung von IBM Maximo Visual Inspection (MVI) entwickelt. Im ersten Teil ging es darum, den Inspektionsprozess für Gebäudeaußenfassaden zu automatisieren, wobei fortschrittliche Computer-Vision-Technologie zum Einsatz kam, um Abweichungen an Fassaden präzise zu erkennen und zu dokumentieren. Mithilfe der mobilen MVI-App konnten die Inspektoren das KI-Modell der Lösung trainieren, um potenzielle Mängel an Gebäudeaußenfassaden zu erkennen. Dieser automatisierte Prozess führte zu einer höheren Konsistenz und Genauigkeit der Inspektionen und reduzierte den Zeit- und Arbeitsaufwand im Vergleich zu manuellen Kontrollen erheblich.
Der zweite Teil befasste sich mit dem Umfeld im Einzelhandel. Die GRE-Abteilung von Verizon nutzte MVI, um die Bestands- und Installationsverwaltung der Ladeneinrichtungen zu automatisieren. Verizon GRE nutzte MVI und dessen mobile App, um Bilder von Ladeneinrichtungen und -elementen, wie beispielsweise für Kunden zugängliche iPad-Aufstellungen, zu erfassen und zu katalogisieren, um sicherzustellen, dass diese gemäß den Designvorgaben installiert wurden. Dieser Prozess ermöglichte eine optimierte Qualitätssicherung und eine einheitliche Customer Experience in den Verizon-Filialen. Die Daten aus diesem Prozess wurden anschließend in die bereits bei Verizon vorhandene IBM TRIRIGA Application Suite*, eine Immobilienverwaltungssoftware, integriert, um die Erfassung und die Maßnahmenplanung zu optimieren. Die gesammelten Daten werden an einen cloudbasierten Server übertragen, von dem aus sie in andere Datensysteme integriert werden können.
In jedem Fall sorgte IBM TRIRIGA, ein integriertes Arbeitsplatzmanagementsystem (IWMS) für das Immobilien- und Facility-Management, für eine optimierte Portfolio-Performance und einen optimierten Lebenszyklus der Assets. Dank seiner modularen und skalierbaren Architektur konnte das Unternehmen durch datengestützte Entscheidungen Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern – und gleichzeitig eine solide Grundlage für künftige Modernisierungsmaßnahmen schaffen.
Durch die Integration von IBM MVI in die Betriebsabläufe von Verizon wurden fragmentierte manuelle Workflows durch ein optimiertes, intelligentes System ersetzt. Die Edge-Bereitstellungsfunktionen der Lösung und die nahtlose Integration in das Maximo-Ökosystem ermöglichten Einblicke in Echtzeit und eine schnellere Entscheidungsfindung. Durch die Automatisierung der Inspektionen hat Verizon nicht nur die Genauigkeit und Effizienz verbessert, sondern auch den Grundstein für ein skalierbares, datengestütztes Facility Management gelegt.
*Hinweis: IBM TRIRIGA hat sich seitdem zu IBM Maximo Immobilien und Einrichtung weiterentwickelt; die Kernfunktionen des IWMS sind Teil der umfassenderen Maximo Application Suite. Diese Kundenreferenz gibt einen Einblick in die Nutzung von IBM TRIRIGA durch den Kunden.
Das MVI-Pilotprogramm hat sich als robuste, skalierbare Lösung erwiesen, die die Effizienz der Inspektionsprozesse von Verizon gesteigert und die Instandhaltung sowie die Optimierung des Immobilienportfolios optimiert hat.
„Unsere Zusammenarbeit mit IBM hat uns dabei geholfen, unsere Gebäudeinspektionsprozesse durch technologiegestützte Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit und Effizienz zu optimieren. Die KI-gestützte MVI-Lösung hat nicht nur die Ressourcen entlastet, sondern auch dazu beigetragen, den Zustand unserer Einzelhandels- und Bürostandorte zu optimieren“, sagte David Riccitelli, Senior Director für Global Real Estate Property Operations bei Verizon.
Der automatisierte Inspektionsprozess reduzierte die Eingabe und Ressourcen für die Wartung von Gebäuden erheblich, sodass sich das GRE-Team auf strategischere Aufgaben konzentrieren konnte. Die Integration mit IBM TRIRIGA ermöglicht eine nahtlose Datenverwaltung und einen umfassenderen Berichtsprozess, wodurch die betriebliche Effizienz weiter gesteigert wird. Insgesamt hat die KI-gestützte Lösung nicht nur die GRE-Abläufe bei Verizon verbessert, sondern auch das transformative Potenzial von KI bei der Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen unter Beweis gestellt.
Verizon unterstützt und fördert die Art und Weise, wie seine Millionen von Kunden leben, arbeiten und ihre Freizeit gestalten, und erfüllt dabei ihre Anforderungen an Mobilität, zuverlässige Netzanbindung und Sicherheit. Mit Hauptsitz in New York City bedient Verizon Kunden weltweit und fast alle Fortune-500-Unternehmen. Das Weltklasse-Team von Verizon arbeitet unentwegt an Innovationen, um die Kunden dort abzuholen, wo sie heute stehen, und sie für die Bedürfnisse von morgen zu rüsten.
Die Abteilung „Verizon Global Real Estate“ ist für die Verwaltung des Immobilienportfolios des Unternehmens zuständig, darunter Verwaltungs- und Technikstandorte, Einzelhandelsstandorte sowie Rechenzentren.
© Copyright IBM Corporation. Mai 2026.
IBM, das IBM-Logo, Maximo und TRIRIGA sind Marken der IBM Corp., die in vielen Rechtsordnungen weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.