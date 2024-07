Das University of Fukui Hospital in Japan hat Jahre damit verbracht, die Sicherheit und Stabilität seiner Patientendaten zu verbessern. Was 2006 als Projekt zur Überarbeitung der Virtualisierung von Servern begann, hat sich zu einem Projekt mit mehreren Phasen entwickelt. Mit Hilfe von IBM begann das Krankenhaus mit der Digitalisierung seiner IT-Infrastruktur. Die zweite Phase der medizinischen Einrichtung umfasste die Einführung elektrischer Patientenakten mit dem IBM Clinical Information System (CIS) und die Integration der Abteilungsunternehmenssysteme in die virtuelle Infrastruktur.

Yoshinori Yamashita, außerordentlicher Professor für die Abteilung für medizinische Informatik am Krankenhaus, erklärt: „Der Zweck der Digitalisierung besteht nicht darin, die Maschinen zu verwalten. Es ist am wichtigsten, die Umgebung für die Verwendung der Daten bereitzustellen. Es geht darum, medizinische Informationen zu erfassen, zu integrieren und bei Bedarf zu nutzen. Universitätskliniken haben viele Mitarbeiter. Daher können sie Informationsspezialisten einstellen. Die allgemeinen Krankenhäuser mit begrenztem Personalbestand sind jedoch nicht in der Lage, Informationsspezialisten einzustellen, und die medizinische Versorgung wird in Zukunft von medizinischen Informationsdiensten abhängen.“