Beschleunigung des universellen Zugangs zu nachhaltiger Energie mit KI-gestützter Analyse

Das UNDP schloss sich mit IBM zusammen, um fortschrittliche Analysetools zur Unterstützung von Ländern bei der schnelleren Verwirklichung des 7. Nachhaltigkeitsziels zu entwickeln –die Gewährleistung von erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle – eines der 17 globalen Ziele der UN.

Durch die Partnerschaft wurden die Entwicklungsexpertise und die politische Führungsrolle des UNDP auf Länderebene mit den Kompetenzen von IBM in den Bereichen KI, Cloud Computing und Geospatial Analytics zusammengeführt. Diese Modelle wurden im Rahmen des IBM® Impact Accelerator-Programms entwickelt, um die Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit hochauflösender Daten für evidenzbasierte Politikgestaltung und Investitionsplanung zu stärken.

Der Clean Energy Equity Index (CEEI), der gemeinsam mit der Stony Brook University entwickelt wurde, ist ein raumbezogenes Analysemodell, das Regierungen und Entwicklungspartnern dabei helfen soll, herauszufinden, wo Investitionen in saubere Energie die größten Auswirkungen auf Gerechtigkeit und Entwicklung haben können. Das Modell integriert mehrere Dimensionen (darunter das Potenzial für saubere Energie, den sozioökonomischen Bedarf, die Infrastrukturbereitschaft und klimabedingte Risiken) in einen räumlich expliziten Index. Integrierte Klimarisikoindikatoren und Umweltdaten verbessern die Fähigkeit des Modells, künftige Anfälligkeiten widerzuspiegeln. Über ein integriertes Dashboard können die Benutzer jeden Faktor individuell anpassen und seine Auswirkungen bewerten, was eine fundierte Entscheidungsfindung auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ermöglicht.

Das Electricity Access Forecasting Modell wurde mit IBM® watsonx.ai entwickelt, ein KI-Entwicklungsstudio der Unternehmensklasse, IBM® Cloud und Open-Source-Modellen für maschinelles Lernen. Es erstellt Prognosen für den Stromzugang bis 2030 mit einer Auflösung von 1 km und nutzt georäumliche, demografische Daten, Infrastruktur und Landnutzungsdaten von IBM Environmental Intelligence, um Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, die unter den aktuellen Entwicklungsentwicklungen Gefahr laufen, zurückzubleiben. Im Gegensatz zu historischen Zugangskarten ermöglicht das Forecasting-Modell den politischen Entscheidungsträgern, zukünftige Zugangslücken zu antizipieren und alternative Szenarien zu erkunden. Es enthält Daten aus dem gesamten globalen Süden, darunter aus Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Gemeinsam sollen diese öffentlichen Instrumente über beschreibende Statistiken hinausgehen und zukunftsorientierte, räumlich detaillierte Entscheidungshilfen bieten, die es Regierungen und Entwicklungspartnern ermöglichen, Energieinvestitionen mit Gerechtigkeit, Klimaresilienz und nationalen Entwicklungsprioritäten in Einklang zu bringen.