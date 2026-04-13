Beschleunigung des universellen Zugangs zu nachhaltiger Energie mit KI-gestützter Analyse

UNDP und IBM nutzen KI und Geodaten, um eine gerechte und inklusive Energiewende zu unterstützen
Der Zugang zu bezahlbarer, zuverlässiger und nachhaltiger Energie bleibt eine der hartnäckigsten Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit. Nach Angaben des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) und der University of Michigan leben heute immer noch mehr als 1 Milliarde Menschen in Energiearmut, d. h. ohne Zugang zu zuverlässigen, erschwinglichen oder angemessenen Energiedienstleistungen. Der fehlende Zugang zu modernen Energiedienstleistungen schränkt nahezu jede Entwicklungsdimension ein, einschließlich Gesundheitsversorgung, Bildung, digitale Konnektivität, industrielle Produktivität und Klimawiderstandsfähigkeit. Für Regierungen und Entwicklungspartner besteht die Herausforderung nicht nur in der Größe der Versorgungslücke, sondern auch in der Komplexität der Entscheidung, wo und wie begrenzte öffentliche und private Mittel für eine maximale Entwicklungswirkung eingesetzt werden sollen.
Herkömmliche Statistiken zum Stromzugang sind auf nationaler Ebene oft stark aggregiert und unzureichend mit umfassenderen Entwicklungs-, Gerechtigkeits- und Klimaerwägungen verknüpft. Während Länder den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen, benötigen politische Entscheidungsträger Instrumente, die klimatische und sozioökonomische Risiken berücksichtigen und für gerechtere und entwicklungsorientierte Investitionsentscheidungen sorgen. Es besteht zudem ein wachsender Bedarf an Modellen, die die Entscheidungsfindung durch die Prognose von Entwicklungsergebnissen aus potenziellen Szenarien für nachhaltige Energiepolitik und Investitionen unterstützen können.
Um diese Herausforderung zu bewältigen, bemühte sich das UNDP, seine analytischen und entscheidungsrelevanten Fähigkeiten durch die Kombination von Geodaten, künstlicher Intelligenz und Entwicklungsexpertise zu stärken, und arbeitete mit IBM zusammen, um gemeinsam Analysemodelle zu entwickeln, die eine evidenzbasierte Energieplanung in großem Maßstab unterstützen.
im Clean Energy Equity Index vertreten
durch das Electricity Access Forecasting Modell abgedeckt
Das UNDP schloss sich mit IBM zusammen, um fortschrittliche Analysetools zur Unterstützung von Ländern bei der schnelleren Verwirklichung des 7. Nachhaltigkeitsziels zu entwickeln –die Gewährleistung von erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle – eines der 17 globalen Ziele der UN.
Durch die Partnerschaft wurden die Entwicklungsexpertise und die politische Führungsrolle des UNDP auf Länderebene mit den Kompetenzen von IBM in den Bereichen KI, Cloud Computing und Geospatial Analytics zusammengeführt. Diese Modelle wurden im Rahmen des IBM® Impact Accelerator-Programms entwickelt, um die Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit hochauflösender Daten für evidenzbasierte Politikgestaltung und Investitionsplanung zu stärken.
Der Clean Energy Equity Index (CEEI), der gemeinsam mit der Stony Brook University entwickelt wurde, ist ein raumbezogenes Analysemodell, das Regierungen und Entwicklungspartnern dabei helfen soll, herauszufinden, wo Investitionen in saubere Energie die größten Auswirkungen auf Gerechtigkeit und Entwicklung haben können. Das Modell integriert mehrere Dimensionen (darunter das Potenzial für saubere Energie, den sozioökonomischen Bedarf, die Infrastrukturbereitschaft und klimabedingte Risiken) in einen räumlich expliziten Index. Integrierte Klimarisikoindikatoren und Umweltdaten verbessern die Fähigkeit des Modells, künftige Anfälligkeiten widerzuspiegeln. Über ein integriertes Dashboard können die Benutzer jeden Faktor individuell anpassen und seine Auswirkungen bewerten, was eine fundierte Entscheidungsfindung auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ermöglicht.
Das Electricity Access Forecasting Modell wurde mit IBM® watsonx.ai entwickelt, ein KI-Entwicklungsstudio der Unternehmensklasse, IBM® Cloud und Open-Source-Modellen für maschinelles Lernen. Es erstellt Prognosen für den Stromzugang bis 2030 mit einer Auflösung von 1 km und nutzt georäumliche, demografische Daten, Infrastruktur und Landnutzungsdaten von IBM Environmental Intelligence, um Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, die unter den aktuellen Entwicklungsentwicklungen Gefahr laufen, zurückzubleiben. Im Gegensatz zu historischen Zugangskarten ermöglicht das Forecasting-Modell den politischen Entscheidungsträgern, zukünftige Zugangslücken zu antizipieren und alternative Szenarien zu erkunden. Es enthält Daten aus dem gesamten globalen Süden, darunter aus Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und dem Nahen Osten.
Gemeinsam sollen diese öffentlichen Instrumente über beschreibende Statistiken hinausgehen und zukunftsorientierte, räumlich detaillierte Entscheidungshilfen bieten, die es Regierungen und Entwicklungspartnern ermöglichen, Energieinvestitionen mit Gerechtigkeit, Klimaresilienz und nationalen Entwicklungsprioritäten in Einklang zu bringen.
Durch die Zusammenarbeit zwischen UNDP und IBM hat das UNDP seine Fähigkeit gestärkt, Regierungen bei der Ausweitung des Zugangs zu Elektrizität und der Förderung von Chancengleichheit im Bereich sauberer Energie zu unterstützen. Der Clean Energy Equity Index bietet lokalisierte Erkenntnisse in 53 Ländern Afrikas und hilft dabei, vorrangige Bereiche zu identifizieren, in denen die Bereitstellung sauberer Energie zu einer inklusiven Entwicklung beitragen kann. Das Electricity Access Forecasting-Modell ist global und deckt 102 Länder in Afrika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und dem Nahen Osten ab.
UNDP-Teams und externe Nutzer können über intuitive Dashboards mit den Modellen interagieren, die Filterung, Vergleich und Szenario-Erkundung unterstützen. Diese Instrumente helfen politischen Entscheidungsträgern, unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, Kompromisse zu verstehen und gerechtere Politik- und Investitionsstrategien zu entwickeln. Kapazitätsentwicklung war ein zentraler Bestandteil der Initiative. Durch Schulungen und den angewandten Einsatz der Werkzeuge haben die Teams und Partner des UNDP ihre Fähigkeit gestärkt, Gerechtigkeit, Klimarisiken und zukünftige Zugangsaspekte in die Energieplanung und Projektplanung zu integrieren. Diese erweiterte Funktion unterstützt einen fundierteren politischen Dialog und ermöglicht es dem UNDP, Regierungen und Finanzierungspartner effektiver bei der Identifizierung und Priorisierung von Energieinvestitionen zu unterstützen, die die langfristige Entwicklungswirkung maximieren und eine gerechte und inklusive Energiewende vorantreiben.
Da das UNDP die Länder weiterhin bei der Beschleunigung des Übergangs zu sauberer und inklusiver Energie unterstützt, werden KI-gestützte Analysen und Geodatenwerkzeuge unerlässlich, um Fortschritte zu messen, Risiken vorherzusehen und die Länder bei der Förderung eines gerechten und nachhaltigen Energiewandels zu unterstützen.
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) arbeitet in etwa 170 Ländern und Gebieten daran, Armut zu beseitigen, Ungleichheiten zu verringern und die Resilienz gegenüber Krisen und dem Klimawandel aufzubauen. Als Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen unterstützt das UNDP die Länder bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, indem es Institutionen stärkt, den Zugang zu nachhaltiger Energie und Finanzmitteln erleichtert und eine integrative, widerstandsfähige und nachhaltige Entwicklung fördert.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.