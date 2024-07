Niemand verschwendet gerne Effizienz und Geld, vor allem nicht die Hersteller. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit, Energie und Mühe es kostet, die notwendigen Rohstoffe zu beschaffen, sie nach anspruchsvollen Standards aufzubereiten und sie schließlich zu einem brauchbaren Produkt zusammenzusetzen, kann jede nicht konforme oder unbrauchbare Komponente geradezu ärgerlich sein. Oder noch schlimmer: einen finanziellen Schaden verursachen.

Und je komplizierter das Produkt ist, desto frustrierender können nicht-konforme Produktionsausführungen sein.



„Wir stellen hochpräzise mechanische Komponenten her – zum Beispiel Kugelumlaufspindeln für die Luft- und Raumfahrtindustrie“, erklärt Mauro Bernareggi, Chief Information Officer bei der UMBRAGROUP. „Einige unserer Produkte brauchen bis zu vier Monate für die Herstellung. Und wenn man nach monatelanger Arbeit nicht konforme Komponenten produziert, ist der wirtschaftliche Schaden groß.“



Vor allem diese nicht konformen Teile bereiteten UMBRAGROUP Sorgen, da sie in späteren Produktionsphasen auftraten, in denen der Wert der Produkte eine größere Rolle spielt. „Wenn sich diese Zahlen summieren“, fährt Bernareggi fort, „wirkt sich das auf den Gewinn und den Wert unseres Unternehmens aus. Wir haben versucht, dieses Problem im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserungsbemühungen anzugehen, aber es gab immer noch Raum für Verbesserungen. Also haben wir uns für einen anderen Ansatz entschieden, bei dem wir analytische und prädiktive Tools einsetzen.“



Nachdem das Unternehmen zahllose Produktionsaufzeichnungen und Berichte durchforstet hatte, brauchte man eine neue Herangehensweise, um das Problem in den Griff zu bekommen. „Vor etwa drei Jahren hörten wir zum ersten Mal von maschinellem Lernen und KI“, fügt Bernareggi hinzu. „Und wir konnten sehen, wie andere diese Technologie nutzten, um Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren und so Ursachen zu identifizieren, die für eine menschliche Analyse nicht offensichtlich waren. So etwas brauchten wir.“