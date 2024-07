Dank der Zuverlässigkeit und Leistung von IBM Power10 kann UMB SAP as a Service effizienter und sicherer als je zuvor bereitstellen. „Es ist viel einfacher für uns, große SAP HANA-Datenbanken auf IBM Power auszuführen, was zu einer höheren Produktivität führt“, sagt Mathias Lang. „Wir haben eine umfassende Analyse der Gesamtbetriebskosten vorgenommen und festgestellt, dass der Betrieb von IBM Power-Servern über einen Zeitraum von fünf Jahren um 25 Prozent günstiger war als mit alternativen Servern.“

UMB und seine Kunden profitieren immer wieder von den erweiterten Zuverlässigkeits-, Verfügbarkeits- und Sicherheitsfunktionen der IBM Power-Plattform. „Erst kürzlich haben wir beispielsweise ein Speichermodul ausgetauscht, ohne dass dies Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse unseres Kunden hatte“, bestätigt Mathias Lang. „Wir und unsere Kunden sind mit diesem Maß an Stabilität, bei dem die integrierte Redundanz das Risiko von Ausfällen minimiert und die Geschäftskontinuität maximiert, inzwischen bestens vertraut.“

Die zusätzliche Kapazität der IBM Power E1050-Server wird es UMB ermöglichen, alle SAP HANA-Workloads auf der IBM Power-Architektur zu konsolidieren, das Systemmanagement zu rationalisieren und den Kundenservice zu verbessern. „Wenn wir neue Kunden gewinnen, sind sie immer sehr zufrieden mit der verbesserten Leistung und präzisen Skalierbarkeit, die wir bieten können“, sagt Mathias Lang. „Mit IBM Power können wir SAP HANA- und SAP S/4HANA-Systeme mit einer einzigen Instanz problemlos vertikal auf 3 TB und weit darüber hinaus skalieren. Bei anderen Architekturen müssten wir Cluster einrichten, was die Komplexität und die Kosten erheblich in die Höhe treiben würde. Auf IBM Power können wir Systeme skalieren, ohne neu starten zu müssen, was für Kunden, deren Geschäftsabläufe stark integrierte und zeitkritische Prozesse umfassen, einen großen Unterschied macht.“

UMB nutzt auch die Vorteile der IBM® Power Micro-Partitioning-Technologie, die eine Systemskalierung in viel kleineren Schritten als auf anderen Architekturen ermöglicht. „Mit IBM Power Micro-Partitioning können wir die Systemgrößen viel besser an die tatsächlichen Geschäftsanforderungen anpassen“, erklärt Mathias Lang. „Wir können die Systemgröße schnell in Schritten von nur 0,05 Verarbeitungseinheiten erhöhen oder verringern – ein winziger Bruchteil eines physischen Kerns. Und da die Leistung von IBM Power-Prozessorkernen viel besser ist als die anderer Architekturen, können wir durch die Zuweisung von weniger Kernen zu bestimmten Workloads auch die Lizenzkosten für unsere Kunden reduzieren.“

Die bessere Leistung von IBM Power und seine Optimierung für SAP HANA-Workloads reduziert die Wartungsfenster für Kunden erheblich. „Der Neustart einer SAP HANA-Datenbank dauerte bei manchen Architekturen 45 Minuten“, sagt Mathias Lang. „Auf IBM Power mit einer verbesserten Konfiguration dauert es jetzt nur noch etwa 16 Minuten – eine Verbesserung von über 60 %, was für einige unserer Kunden einen echten Unterschied macht. Und wir werden weiterhin die Best Practices von IBM und SAP anwenden, um die Systemwartung in Zukunft weiter zu beschleunigen.“