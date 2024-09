Nach einem reibungslosen Implementierungsprozess, den Core ICT in zwei Wochen abgeschlossen hat, konnte UCM eine sofortige Verbesserung der Speicherleistung feststellen, wobei die maximale IOPS von 80.000 auf 160.000 stieg.

„Zuvor arbeiteten wir mit 85 bis 95 Prozent unserer maximalen IOPS, was das Risiko von Engpässen bedeutete“, sagt Lenoble. „Dank der zusätzlichen Leistung und Kapazität der neuen IBM FlashSystem-Lösung liegen wir jetzt in der Regel bei nur noch 25 bis 30 Prozent.

Die Datenkomprimierung wird jetzt in der Hardware auf den FlashCore-Modulen durchgeführt, wodurch die Verarbeitungslast verringert und die Reaktionszeit für interaktive Workloads um das Fünffache reduziert wird.



Ermöglichung eine besser vorhersehbare Leistung





Die neue IBM FlashSystem-Lösung ermöglicht nicht nur Zeiteinsparungen beim täglichen Klonen großer Produktionsumgebungen für Nicht-Regressionstests, sondern trägt auch zur Beschleunigung der Bereitstellung kritischer Business Intelligence für interne Benutzer und externe Kunden bei. „Jeden Tag aktualisieren wir Datenbanken mit Hunderten von Gigabyte an Daten aus den Vorgängen des Vortags“, so Lenoble. „Wir können uns jetzt wieder darauf verlassen, dass die aktualisierten Versionen um 8 Uhr morgens fertig sein werden, sodass sich unsere Geschäftsanwender auf Innovationen im Namen unserer Kunden konzentrieren können.“



Diese Aktualisierungszyklen dauerten in der alten Infrastruktur normalerweise etwa vier Stunden; Heute dauern sie eine Stunde, was bedeutet, dass UCM Zeit hat, alle Jobs bei Bedarf erneut auszuführen, bevor das Geschäft wieder geöffnet wird.

Die IBM FlashSystem-Landschaft trägt auch in anderen Bereichen zum Mehrwert einer besser vorhersehbaren Leistung bei. Die Ausführung derselben Softwaretests führte früher bei hoher Auslastung der alten Speichersysteme in jedem Durchlauf zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen. „Es war extrem schwierig, die Leistung zu validieren“, erinnert sich Lenoble. „Heute sehen wir bei jedem Test dieselben Zugriffs- und Reaktionszeiten, so dass unsere Softwareingenieure wieder Vertrauen in unsere Infrastruktur haben.“



Eine solide Partnerschaft als Basis





Core ICT war in der Lage, die bestehende Architektur zu vereinfachen, wodurch die physische Verkabelung zwischen den beiden Rechenzentren von UCM reduziert und eine einzige Ebene virtualisierter Speicher für alle Systeme geschaffen wurde.

„Eine einzige Speicherebene ist für unsere kleinen Teams viel einfacher zu verwalten, und die IBM Lösung erfordert im Allgemeinen nur sehr wenig Verwaltung“, sagt Lenoble. „Wir verwenden die gleiche IBM Storage Management-Software wie zuvor, und diese Kontinuität mit der vorherigen Lösung trägt auch dazu bei, den administrativen Aufwand zu minimieren.“

Während UCM die Weiterentwicklung seiner IT-Infrastruktur in den kommenden Jahren plant – einschließlich der potenziellen Migration einiger Dienste in die Cloud – verlässt sich die Vereinigung weiterhin auf Core ICT als vertrauenswürdigen Expertenpartner. „Wann immer wir vor einer geschäftlichen Herausforderung stehen, ist Core ICT für uns da und hilft bei der Suche nach einer kreativen technischen Lösung“, so Lenoble. „Sie verstehen unser Geschäft und kennen unsere bestehende Infrastruktur. Daher ist ihr Rat äußerst wertvoll.“

Xavier Lenoble fasst zusammen: „Die Partnerschaft mit Core ICT, ist für UCM sehr wichtig, ebenso wie unsere umfassendere Beziehung zu IBM. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir stabile, leistungsstarke Services bereitstellen, und unsere IBM Storage-Infrastruktur ist fungiert als wichtige Unterstützung, die eine solide Grundlage für Innovationen bildet.“