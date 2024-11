TUATARA (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) ist eine Kapitalgruppe mit Sitz in Polen, die sich auf Analytik, KI-gestützte Automatisierung von Geschäftsprozessen, kognitive Technologie und digitale Transformation spezialisiert hat. Das Beraterteam konzentriert sich voll und ganz auf die Lösung der geschäftlichen Herausforderungen seiner Kunden und wählt Ansätze und Technologien aus, die ihren Kunden am effektivsten helfen. Bei TUATARA sind sie begeistert davon, Geschäftsanforderungen in kunstvolle Lösungen umzusetzen. Sie kombinieren fundiertes Geschäftswissen und Fachwissen in der IT, um den größten Nutzen für das Unternehmen zu gewährleisten und faszinierende Erfahrungen zu liefern.