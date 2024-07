​Die Trust Anchor Group (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine globale Organisation und ein IBM Business Partner, der Finanzinstituten und Unternehmen hilft, Vermögenswerte aus der Praxis zu überwachen oder in diese zu investieren, indem sie unternehmensfähige Technologie für die Anlagendigitalisierung mit seinem Serviceangebot „Neuro“ bereitstellt.​ Darüber hinaus bietet Neuro intelligente Zahlungs- und sichere Identitätsdienste an, die in Verbindung mit der Digitalisierung von Vermögenswerten ein völlig neues wirtschaftliches Paradigma ermöglichen, bei dem Vermögenswerte gemeinsam genutzt, wiederverwendet und zu Geld gemacht werden.

Vor kurzem hat die Trust Anchor Group im Rahmen des IBM® Fintechx-Programms (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) untersucht, wie generative KI dazu beitragen könnte, eine zentrale Herausforderung ihrer Kunden zu bewältigen: die dynamische Asset-Bewertung. Zuvor war der Asset-Bewertungsprozess zeitaufwändig und fehleranfällig. Außerdem könnte die Forschung schnell veraltet sein, wenn sich die Marktbedingungen schnell ändern. Der Wert eines Assets kann sich aufgrund von Ereignissen (wie z. B. Zinserhöhungen, Finanzberichten oder externen Faktoren) täglich ändern, aber die bisherige Technologie und die bisherigen Prozesse erlauben es nur, den Wert alle 6 oder 12 Monate zu berechnen. Dies vermittelte Investoren und Unternehmen ein veraltetes und in einigen Fällen falsches Verständnis des wahren Wertes eines Assets.​ Das Neuro-Team wusste, dass es einen besseren Weg gab.

Daher nahm die Trust Anchor Group an einer Reihe von IBM Innovate-Workshops teil und begann mit IBM Cient Engineering an der Entwicklung einer App-Lösung für die dynamische Bewertung von Vermögenswerten zu arbeiten, die Folgendes ermöglicht:

Berechnung des Wertes digitaler Assets in Echtzeit durch Abfrage mehrerer Datenquellen wie Berichte, Pressemitteilungen und Newsfeeds

Zusammenfassung der relevanten Ereignisse, die den Wert eines Assets beeinflussen

Benutzer, wie z. B. Portfoliobesitzer, können Fragen zu ihren Vermögenswerten stellen und tiefer in die Ergebnisse des Bewertungsberichts eintauchen

Im Laufe von etwa 6 Wochen haben 10 Benutzer von IBM und der Trust Anchor Group die neue Lösung entwickelt und getestet. Sie verwendet IBM watsonx.ai®, eine integrierte Suite von KI-Tools, die für ein sicherheitsorientiertes, kollaboratives Datenmanagement und die Automatisierung von Prozessen entwickelt wurde, um die folgenden Aufgaben zu erfüllen:

Zusammenfassung eingehender Ereignisse und der Stimmung im Zusammenhang mit diesen Ereignissen, die sich auf einen realen Vermögenswert auswirken könnten, der von den Neuro-Services digitalisiert wurde

Kontextualisierung der Auswirkungen eines Ereignisses auf den Wert eines Assets

Vorschläge, wie Sie mit den Auswirkungen umgehen können

Das Team hat außerdem mit IBM watsonx™ Assistant einen virtuellen Assistenten entwickelt, mit dem Benutzer in natürlicher Sprache Fragen zur Ereigniszusammenfassung stellen können und in Echtzeit Antworten erhalten. Der IBM watsonx Assistent wird jetzt auf allen Websites der Trust Anchor Group implementiert.

Diese neuen Lösungen zeigten dem Team, wie generative KI im Allgemeinen und watsonx.ai im Besonderen dazu beitragen kann, die Zeit zu verkürzen, die für die Bewertung eines Ereignisses und die Ermittlung der Auswirkungen auf den Wert eines Vermögenswerts benötigt wird, wodurch ein bestenfalls monatlicher manueller Aufwand in etwas umgewandelt wird, das sofort oder innerhalb eines Tages erreicht werden kann. Dieser Recherche- und Analyseprozess dauerte früher Stunden und Tage, aber das Pilotprojekt zeigte, dass er in wenigen Minuten abgeschlossen werden konnte. Es hat gezeigt, dass es möglich ist, Anlegern und Unternehmen eine dynamische Echtzeit-Bewertung von Vermögenswerten zu bieten, statt einer monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Bewertung.

Das Team wurde durch die ersten Beobachtungen aus dem Pilotprojekt ermutigt und ist bestrebt, weiter zu erforschen, wo es die Unternehmen und Institutionen, die auf seine Plattform vertrauen, durch den Einsatz generativer KI besser unterstützen kann.