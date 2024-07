Ubico, ein IBM Business Partner, erfüllte die Anforderungen von Trinity und fand in der IBM watsonx Assistant-Technologie alle Tools, um ein intelligentes System zu entwickeln, das in der Lage ist, Benutzeranfragen schnell und effizient zu verstehen und zu beantworten. Die entwickelte Lösung beinhaltete die Schulung eines Konversationsbots, der auf IBM watsonx Assistant basiert, einem Dienst, der derzeit mit Website-Besuchern interagiert und auf über 120 Fragen von Benutzern reagiert. Die Implementierung beinhaltete auch das schrittweise Hochladen aller häufig gestellten Fragen in die Antworten des Kundendienstes. Das System wird ständig überwacht, um alle zuvor unentdeckten Benutzerinteraktionen oder -anfragen zu identifizieren, und das alles schnell und flüssig. Dank seiner Fähigkeit, im Laufe der Zeit zu lernen und sich zu verbessern und natürliche Sprache zu interpretieren, wird der virtuelle Assistent immer effizienter und präziser, wenn es darum geht, Antworten und Unterstützung zu geben. Er versteht Benutzerfragen sehr effektiv und gibt Antworten völlig autonom, während gleichzeitig die Privatsphäre geschützt wird. Tatsächlich arbeitete das Entwicklungsteam von Ubico mit äußerster Sorgfalt daran, die Sicherheit und den Datenschutz der Benutzer zu gewährleisten. Alle personenbezogenen Daten werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen geschützt und verarbeitet.