Im Rahmen einer vom IBM Business Partner ThisWay Global gesponserten Technologiefortbildung stellte die Führungsspitze von Tricon ihr generatives KI- und Automatisierungsprojekt vor. Anhand von IBM watsonx Orchestrate demonstrierten die Vertreter von ThisWay die Fähigkeit der Lösung, Aufgaben im Personalwesen zu automatisieren. Der Drang des Publikums nach zusätzlichen Funktionen war nahezu unstillbar. „Nach der geplanten Sitzung verbrachten wir drei Stunden mit den Teilnehmern, um die Daten- und Modellierungsmöglichkeiten von watsonx Orchestrate und ThisWayGlobal zu untersuchen“, erklärt Angela Hood, Gründerin und Chief Executive Officer (CEO) von ThisWay Global.

Als ThisWay eine Auswahl von geschäftlichen und operativen Anforderungen von Tricon analysierte, erkannte das Führungsteam der Agentur die transformativen Geschäftsfunktionen von IBM watsonx Orchestrate. „Für uns war es wichtig, eine Methode zur Vereinfachung von Berichtsaufgaben zu finden, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität oder Effektivität einzugehen“, fügt Mike Brown, CEO der Tricon Steamship Agency, hinzu. „Die Demo von watsonx Orchestrate hat uns gezeigt, dass wir die manuelle Dateneingabe eliminieren, Fehler minimieren und die Prozessgeschwindigkeit über mehrere Abteilungen hinweg erhöhen können. Für das manuelle Ausfüllen der erforderlichen Formulare muss jeder Schiffsmakler an Bord vier Stunden pro Woche aufwenden – mit watsonx Orchestrate werden die gleichen Formulare in 30 Minuten automatisch ausgefüllt.“ Die Schiffsmakler an Bord und die Mitarbeiter im Betrieb haben so mehr Zeit für wichtige Kundenbetreuungsinitiativen und müssen sich nicht um banale Aufgaben kümmern.

Eine rechtzeitige Kommunikation zwischen Reedereien und Schiffen ist von der ersten Angebotsanfrage bis zum Abschluss der endgültigen Rechnungen nach dem Auslaufen aus dem Mississippi von entscheidender Bedeutung. „Die Next-Best-Action [NBA]-Funktionen von watsonx Orchestrate ermöglichen es Tricon, auf Daten zuzugreifen und relevante Mitteilungen auf der Grundlage der zuvor ausgeführten Aufgabe oder Aktion zu generieren. Das ist unglaublich wichtig, weil so mehr Menschen bei Tricon Teil des Workflows sein und gleichzeitig die vom Unternehmen definierten operativen Prozesse, Standards und Vorlagen konsequent einhalten können“, zitiert Hood.

Darüber hinaus bietet watsonx Orchestrate vorgefertigte Funktionen, die auf die individuellen Anforderungen von Tricon zugeschnitten werden können, ohne dass dafür Programmierer erforderlich sind. Benutzer können ihre Fähigkeiten so mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen trainieren und erweitern, wodurch die Integration neuer Features und Funktionen optimiert wird. Da das System cloudbasiert ist, können Benutzer überall und jederzeit darauf zugreifen, was die Remote-Arbeit sowie die Berichterstattung und Kommunikation auf Schiffen erleichtert.