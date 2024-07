„Wir sind zuversichtlich, Hand in Hand mit IBM zu arbeiten, dem historischen Marktführer auf diesem Gebiet,“ bekräftigt David Matthey. „Wir wissen auch, dass Datapower-Fachwissen nur von IBM entwickelt werden kann.“ Um alle Anfragen zu optimieren, hat Transactis einen einzigen Ansprechpartner bei IBM, den Technical Account Manager. Je nach Frage mobilisiert dieser Manager die besten Experten unter den Tausenden von IBM Ingenieuren weltweit. „Sie arbeiten zusammen, um uns eine Lösung zu bieten, die von unschätzbarem Wert ist, wenn mehrere Technologien beteiligt sind.“ betont David Matthey. „Das war der Fall, als wir Datapower wieder an den Mainframe anschließen mussten. IBM hat uns schnell eine Konfigurationslösung vorgeschlagen, mit der wir die Verbindung wiederherstellen können. Wenn es also zu Zwischenfällen kommt, werden diese schnell behoben und treten nicht wieder auf.“

Neben optimaler technischer Expertise, die für Ausfallsicherheit und Systemleistung sorgt, bringt IBM Expertise Connect dem Unternehmen ein hohes Maß an Agilität. „Dank unserer Kontakte sowohl in Frankreich als auch in den Vereinigten Staaten müssen wir unsere Umgebung oder die Anwendungsfälle nicht erneut erklären, was uns Zeit spart,“ betont Bertrand Rinié. Expertise Connect kann als eine Erweiterung des Unternehmens betrachtet werden, die sowohl technische Lösungen als auch die Unternehmensstruktur beherrscht. Für David Matthey, „Unsere Kontakte bei IBM sorgen für Stabilität und erleichtern den Wissenstransfer bei personellen Veränderungen bei Transactis. Als ich vor einigen Monaten meine Stelle antrat, half man mir sofort zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich konnte Fragen stellen, erhielt schnell Antworten und konnte mich auf meine Kernaufgaben konzentrieren.

Ein letzter Punkt: Flexibilität in der Partnerschaft.

„Vertraglich haben wir gemeinsam mit IBM das Maß an Unterstützung festgelegt, das wir benötigen und das vierteljährlich überprüft wird. Ich muss sagen, dass sie extrem flexibel sind, und wenn unsere Bedürfnisse steigen, passt sich IBM sofort an die neue Situation an,“ erklärt Bertrand Rinié. „Alle sechs Monate führen wir eine Überprüfung durch, um den Vertrag für die folgenden Jahre zu ändern. Als der Vertrag 2019 aufgesetzt wurde, waren die Bedingungen in Bezug auf Zeitaufwand, Governance, Verfahren usw. sehr gut durchdacht. Das hat sich definitiv bewährt, da der Vertrag jedes Jahr erneuert wird.“

Der Hauptindikator für die Effektivität dieser Partnerschaft ist der stetige, gleichmäßige Anstieg der Anzahl der Kunden und der verwalteten Volumina. Im Instant-Payment-Geschäft wurden im Jahr 2022 146 Millionen Sofortzahlungen verwaltet, eine Zahl, die sich bis 2023 voraussichtlich mehr als verdoppeln wird. Dieses robuste IS ist auf die Anforderungen bestimmter Kunden abgestimmt, die in naher Zukunft auf Sofortzahlungssysteme umsteigen möchten. Dies sollte es Transactis auch ermöglichen, in einem neuen Markt weiter zu expandieren: Europa.