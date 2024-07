Tomago (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) hat seinen Sitz in New South Wales, Australien, und ist seit der Aufnahme der Produktion im Jahr 1983 rund um die Uhr in Betrieb. Mit 1.100 Mitarbeitern und Vertragspartnern produziert die Fabrik jährlich 580.000 Tonnen Aluminium und trägt jedes Jahr 1,5 Milliarden AUD zur australischen Wirtschaft bei. Tomago ist ein unabhängig geführtes Joint Venture im Besitz von Rio Tinto Alcan, CSR und Hydro Aluminium.

Über Advent One

Der in Melbourne, Australien, ansässige IBM Business Partner Advent One (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet seit 20 Jahren IT-Beratung und Managed Services an. Das Unternehmen ist auf die Bereiche Cloud, Cybersicherheit, Rechenzentren und Technologien zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung spezialisiert. Advent One bietet außerdem umfassende Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensspeicher, Virtualisierung, UNIX, IBM i, Linux und Microsoft Windows, um die Cloud-Migration und IT-Transformation zu ermöglichen.