Nach der Evaluierung verschiedener Tools auf dem Markt entschied sich TIM für IBM Blueworks Live als Grundlage für die Umgestaltung seines Ansatzes für das Geschäftsprozessmanagement, um sich auf das zukünftige Wachstum vorzubereiten.

„Wir haben uns für IBM Blueworks Live entschieden, weil es die von uns gesuchten Prozessverwaltungsfunktionen bietet und sehr benutzerfreundlich ist“, sagt Christian Franzen. „Darüber hinaus hilft uns das Cloud-Bereitstellungsmodell, unsere IT-Umgebung einfach zu halten. Da es sich um eine Cloud-Lösung handelt, konnten wir schnell starten, ohne lange Vorlaufzeit, Vorabinvestitionen oder Verwaltungskosten.

„Heute haben alle Mitarbeiter, unabhängig davon, ob sie sich in unserer Zentrale oder in einem unserer beiden internationalen Büros befinden, sofortigen Zugriff auf die neuesten Prozessdokumentationen an einem Ort“, fährt er fort. „Wir nennen es ‚ein Tool für alles‘, da es uns ein zentralisiertes Wissensmanagement-Tool für alle Prozesse bietet, von der Urlaubsversicherung bis hin zu Audits.“

Durch die automatische Erstellung leicht verständlicher Flussdiagramme unterstützt die Lösung TIM bei der Formalisierung und Standardisierung von Prozessen auf der Grundlage von Best Practices und speichert Richtlinien, Dokumentvorlagen und andere unterstützende Dokumentation zusammen mit den Prozessinformationen.

Mithilfe der REST-API von IBM Blueworks Live erstellt die TIM AG automatisch regelmäßige Backups von Dokumenten und anderen Artefakten, die in der Cloud gespeichert sind. Dazu gehören beispielsweise Prozesse im offenen BPMN 2.0-Standardformat. Darüber hinaus können Daten aus der Cloud-Lösung in andere Anwendungen und Systeme integriert werden.

„Dank der Expertise des IBM Blueworks Live-Teams konnten wir schnell mit der Lösung arbeiten und sie an unsere Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel bei der Implementierung des automatisierten lokalen Backups“, ergänzt Christian Franzen. „Es ist ein großartiges Produkt, das die richtige Balance zwischen Einfachheit und reichhaltiger Funktionalität schafft.“