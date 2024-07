Die Ticket-Fee wurde ins Leben gerufen, um das Risiko für Veranstalter zu reduzieren und ihre Rentabilität zu optimieren. Es widmet sich auch der Vereinfachung des Event-Marketings, der Eliminierung von Scalpern, der Senkung der Ticketgebühren und der Verbesserung des Gesamterlebnisses der Veranstaltungsteilnehmer.

Die Ticket-Fairy-Plattform ermöglicht es Veranstaltern, Veranstaltungen innerhalb eines hochskalierbaren Selbstbedienungssystems besser zu monetarisieren und zu verwalten, während sie gleichzeitig den Besuchern große Vorteile bietet.

Ritesh Patel, Mitbegründer von The Ticket Fairy, ist eine interessante Mischung aus Event-Promoter und Technik-Experte. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Eventmanagement und Marketing verfügt er auch über Erfahrung als Cloud Engineer.

„Der Zweck der Gründung von The Ticket Fairy war es, das Risiko des Veranstalters zu reduzieren, damit er profitabel arbeiten kann“, sagt Jigar.

„Wir sind eine Marketing- und Analyselösung für die Veranstaltungs- und Ticketbranche“, fährt Ritesh fort. „Wir helfen Veranstaltern, mehr Teilnehmer zu buchen und Ticketeinnahmen im Voraus zu sichern, indem wir Ticketkäufern eine Empfehlungsprämie anbieten. Auf diese Weise wird jeder zum Promoter. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Veranstaltungen unserer Kunden ausverkauft sind.“

Die Ticket-Fee optimiert die Besucherzahlen durch Mund-zu-Mund-Propaganda mit einem Empfehlungssystem, das den Fans einen Rabatt oder ein kostenloses Ticket gibt, wenn sie genügend Freunde finden, um Tickets zu kaufen. Eine öffentliche Bestenliste fördert die Weiterempfehlung – diejenigen, die an der Spitze stehen, haben Anspruch auf Backstage-Pässe, kostenloses Merchandise und Bar-Tabs. Nur Käufer, Partner und Street-Teamer erhalten den Empfehlungscode, so dass Spammer ausgesperrt sind.

Durch die Integration einzigartiger Marketingautomatisierungs- und Analysetools ist die Lösung von The Ticket Fairy darauf ausgelegt, die Anforderungen von Produzenten kleiner Veranstaltungen sowie großer Festivals, Konzerte, Sportveranstaltungen und Kongresse zu erfüllen.

Im Wesentlichen hat The Ticket Fairy zwei Kunden: den Ticketkäufer und den Veranstalter. Der Service optimiert das Erlebnis für beide. Der Ticketkäufer hat mehr Möglichkeiten, Tickets zu einem günstigeren Preis zu kaufen als bei anderen Ticketverkaufs- und -vertriebsunternehmen, und er kann Freunde werben und dadurch sein Ticket möglicherweise kostenlos erhalten. Auch der Veranstalter profitiert davon, denn die Ticket-Fairy-Lösung hilft ihm, die mit der Veranstaltung verbundenen Risiken zu reduzieren, so dass er profitabel arbeiten und die Veranstaltung mithilfe von Analysen effektiver vermarkten kann.

Darüber hinaus verfügt The Ticket Fairy über eine Technologie, die Betrug und Scalping beim Wiederverkauf verhindert. Die identitätsgesicherten Tickets müssen bei der Veranstaltung mit dem Ausweis des Käufers vorgelegt werden, was bedeutet, dass die Kunden sie nicht skalieren können. Das Unternehmen bietet außerdem eine Warteliste für ausverkaufte Veranstaltungen an, sodass Käufer ihre Tickets an das Unternehmen zurückverkaufen können. Die Ticketfee verteilt sie dann zum Nennwert mit einem Quick Response (QR)-Code an einen bestimmten Freund oder die Personen, die ganz oben auf der Liste stehen. Dieses einzige geschlossene System für den primären und sekundären Tickethandel, das nur den Nennwert berücksichtigt, gleicht automatisch verspätete Käufer und Verkäufer ab, um einen direkten Geldtransfer zwischen Fremden zu vermeiden.

Um den Service noch besser zu gestalten und den Ticketverkauf anzukurbeln, können Veranstalter mit dem Vorregistrierungssystem von The Ticket Fairy Kontaktinformationen sammeln und die Nachfrage verfolgen, bevor der Ticketverkauf überhaupt beginnt. Es kann Verkäufe und demografische Daten in Echtzeit verfolgen und sofortige Statistiken über den Check-in an der Tür oder am Gate übermitteln. Die Integration von E-Mail-Managern und Vertriebspixeln vereinfacht das Marketing. Und die Kennzahlen, Budgets und Ausgaben werden automatisch in Finanzberichten organisiert.

Bei The Ticket Fairy entschied man sich bei der Gründung für Cloudant. Mit der Einstellung, ein globales Ticketing- und Event-Management-Unternehmen zu werden, wusste Ritesh, dass er eine zuverlässige Datenbank mit globaler Skalierbarkeit brauchte. Und IBM hatte die Lösung, nach der er suchte, um seine Lösung darauf aufzubauen – den vollständig verwalteten IBM Cloud-Datenbankservice Cloudant. Damit konnte er seine Zeit damit verbringen, sein Unternehmen aufzubauen, statt der Dateninfrastruktur.

„Einer der vielen Vorteile der Wahl von Cloudant war seine weltweite Verfügbarkeit“, bemerkt Ritesh. „Da ein großer Teil unseres derzeitigen Geschäfts auf der global stattfindet und dieser Anteil noch zunehmen wird, ist es großartig, eine Lösung zu haben, mit der sich Daten problemlos auf der ganzen Welt verteilen lassen.“

Abgesehen von der Skalierbarkeit musste Ritesh einen Anbieter von Cloud-Lösungen finden, der seinen Betrieb und seine Gewinnspannen nicht durch hohe Kosten belastet. Als Startup hilft es, dass The Ticket Fairy IBM nur für das bezahlt, was es jetzt braucht. Auf diese Weise fallen derzeit keine großen und zusätzlichen Vorabkosten für die Cloud-Nutzung, Datenverarbeitung und Speicherung an. Cloudant ist skalierbar, sodass das Unternehmen je nach Bedarf weitere Dienste hinzufügen und entsprechend bezahlen kann, wenn es wächst.

Auch die Sicherstellung der Verfügbarkeit war ein Faktor. „Natürlich müssen wir kontinuierlichen Zugriff auf die Daten haben“, sagt Ritesh. „Jede Ausfallzeit kann eine Katastrophe für die Veranstaltung sein. Das Tolle ist, dass Cloudant die Anwendungsdaten an alle Orte verschiebt, an denen sie gebraucht werden, sodass man unterbrechungsfreien Datenzugriff gewährleisten kann.“

Mit der Cloudant-Datenbank verfügt The Ticket Fairy über eine leistungsstarke API für eine nahtlose Integration mit ereignisgesteuerten Anwendungen und der Cloud. Und da ein wesentlicher Teil der Tickettransaktionen auf Mobilgeräten stattfindet, unterstützt die Cloudant-Technologie The Ticket Fairy mit seinen mobilen Point-of-Sale-Anwendungen (POS), die mithilfe von Analysen das Ticketkäufererlebnis personalisieren.

„Für Unternehmen wie unseres bietet Cloudant die Möglichkeit, auf eine große, komplexe API-Schicht zu verzichten, so dass wir direkt mit der Datenbank kommunizieren können“, sagt Ritesh. „Das ist sehr leistungsstark.“

Er merkt auch an: „Die IBM Cloud hat diese Funktion, mit der man Teile der Datenbank oder die gesamte Datenbank auf ein Gerät replizieren kann. Das ist praktisch, wenn man keine Netzwerkverbindung hat, weil man auf einem Konzert mit Tausenden von Leuten ist.“