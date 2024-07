The Master Lock Company

Durch die Automatisierung seiner geschäftskritischen EDI-Prozesse mit IBM Sterling Supply Chain Business Network kann TMLC sein rasantes Wachstum fortsetzen und sich auf die Entwicklung von Funktionen zur Unterstützung des Unternehmens konzentrieren.

„Durch die Einführung des Managed-Services-Modells konnten wir schätzungsweise drei zusätzliche Vollzeitkräfte einsparen, was eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet“, so Rekau. „Wir sind davon überzeugt, dass wir das anhaltende Wachstum unserer Handelspartner mindestens in den nächsten 12 Monaten mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern bewältigen können.“

Sie fügt hinzu: „Wenn es an der Zeit ist, neues Personal einzustellen, wird die Einarbeitung deutlich schneller und einfacher sein. Vor kurzem ist eine neue Mitarbeiterin in unser Team gekommen, und in weniger als zwei Wochen war sie mit dem IBM Sterling Supply Chain Business Network bestens vertraut.“

Mit IBM Sterling Business Transaction Intelligence, das nicht-technische EDI-Anwender im gesamten Unternehmen unterstützt, kann TMLC seine Transaktionen schneller als je zuvor verfolgen.

„IBM Sterling Business Transaction Intelligence ermöglicht es unseren Geschäftsanwendern, eine Bestellung vom Eingang bis zur Zahlungsabwicklung einfach zu verfolgen“, erklärt Rekau. „Wenn in der Vergangenheit einer unserer Kunden anrief, um sich nach dem Status einer Bestellung zu erkundigen, mussten unsere Mitarbeiter für die Auftragsabwicklung viel Zeit damit verbringen, die benötigten Informationen aus technischen EDI-Dokumenten zusammenzustellen. Heute nutzt unser Team IBM Sterling Business Transaction Intelligence, um diese Komplexität zu durchbrechen. So können sie innerhalb von Minuten die Antwort auf Kundenfragen finden und im Falle eines Problems alle notwendigen Informationen an unser Vertriebs- oder Compliance-Team weitergeben.“

Sie fügt hinzu: „Solche Geschäftseinblicke sind auch für unser Debitorenbuchhaltungsteam äußerst wertvoll. Wenn ein Kunde eine unserer Rechnungen bestätigt, aber nicht bezahlt hat, liegt das oft daran, dass er zusätzliche Informationen zu der Bestellung benötigt. Früher verließen sich unsere Mitarbeiter in der Debitorenbuchhaltung auf das EDI-Team, um diese Daten abzurufen, aber dank IBM Sterling Business Transaction Intelligence können sie die Informationen jetzt selbst abrufen, was den Prozess rationalisiert.“

Mit Managed Services zur Unterstützung der sich schnell ändernden EDI-Anforderungen führt TMLC bereits zügig Unterstützung für neue Geschäftsmodelle ein. Als TMLC einen großen Tresorhersteller namens SentrySafe erwarb, musste es die 200 Handelspartnerkarten des Unternehmens schnell an Bord holen und erstmals Direktversandbestellungen unterstützen.

„Hätten wir die SentrySafe EDI-Migration selbst durchgeführt, hätten wir schätzungsweise mindestens 12 Monate für den Abschluss des Vorgangs benötigt“, erinnert sich Rekau. „Durch die Zusammenarbeit mit IBM konnten wir die Mapping-Arbeit in nur sechs Monaten abschließen – 50 Prozent schneller.“

Bei wichtigen Einzelhandelsveranstaltungen wie dem Black Friday hilft die Zuverlässigkeit des IBM Sterling Supply Chain Business Network TMLC, jede Gelegenheit zu nutzen.

„Wir verzeichnen an einigen Punkten im Einzelhandelsjahr Spitzen im EDI-Verkehr von rund 250 Prozent, und viele dieser Kunden müssen ihre Bestellungen innerhalb von nur 48 Stunden versenden“, schließt Rekau. „Ungeplante EDI-Ausfallzeiten können ein Jahr entscheidend prägen. Ich berichte unserem Führungsteam jeden Monat über die Verfügbarkeit von IBM Sterling Supply Chain Business Network, und sie lag noch nie unter 100 Prozent. Da unser Geschäft weiter wächst, sind wir zuversichtlich, dass wir über die EDI-Plattform verfügen, die wir benötigen, um effektiv mit mehr Handelspartnern weltweit zusammenzuarbeiten.“