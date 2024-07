Für Zehntausende finanziell notleidende Bürger im Vereinigten Königreich ist The Insolvency Service ein Hoffnungsschimmer.

Die staatliche Behörde bietet Privatpersonen und Beschäftigten zahlungsunfähiger Unternehmen Schuldenlösungen und Dienstleistungen an und hilft Gläubigern bei Konkursen und Liquidationen, ihr Geld zu bekommen. Wie viele Menschen die Organisation unterstützt hat, spiegelt sich in den Zahlen wider: 2018 hat sie den 250.000sten Schuldenerlass ausgestellt und über 61,3 Millionen Pfund in Form von Dividenden an die Gläubiger zurückgegeben. Und im letzten Jahrzehnt wurden Schuldenerleichterungen in Höhe von mehr als 2,3 Mrd. GBP bereitgestellt.

Aber den Leuten so zu helfen – und dabei Zahlungen in Milliardenhöhe abzuwickeln – ist ein äußerst komplexer Prozess. Der Geschäftsbereich Redundancy Payment Services (RPS) der Agentur, der die Ansprüche bearbeitet und die Zahlungen berechnet, verarbeitet jährlich bis zu 80.000 Ansprüche, manchmal sogar bis zu 170.000. Darüber hinaus werden die Fälle immer größer und komplizierter.

Während der Hauptzweck der Agentur derselbe bleibt – wirtschaftliche Zuversicht zu schaffen –, verändert sich die Insolvenzlandschaft, in der sie tätig ist. Daher muss The Insolvency Service seine Arbeitsabläufe und die IT-Infrastruktur, die diese unterstützt, weiterentwickeln.

„Es werden neue Formen des Schuldenerlasses und neue Methoden für den Umgang mit Insolvenzen entwickelt“, sagt Sharon Lewis, stellvertretende Geschäftsführerin von The Insolvency Service. „Deshalb ist unsere Fähigkeit, unsere IT-Systeme entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln, wirklich wichtig.“

Zu den wichtigsten IT-Systemen der Behörde gehörten fünf unterschiedliche Fallverwaltungsanwendungen, auf die alle Geschäftsbereiche für ihre Arbeit angewiesen waren. Die mangelnde Konnektivität führte zu Datendoppelungen und zu keiner einheitlichen Sicht auf Antragsteller oder Unternehmen, was es den Sachbearbeitern erschwerte, verwert verwertbare Informationen zu erhalten. Die IT-Infrastruktur umfasste auch eine Vielzahl von Back-End-Systemen für Finanzen, Dokumente, Zahlungen und andere Anwendungen, die nicht vollständig integriert waren, so dass die Geschwindigkeit und Qualität der Dienstleistungen der Agentur nicht optimal waren.

So mussten die Sachbearbeiter des RPS beispielsweise manuell zwischen zwei Berechnungsmöglichkeiten wählen, indem sie die von den Antragstellern übermittelten Daten, wie z. B. die Dauer der Betriebszugehörigkeit, mit den Daten in den Lohnunterlagen verglichen. Änderungen waren oft zeitaufwändig und teuer. Systembeschränkungen machten es schwierig, große Mengen an Fällen ohne zusätzliches Personal zu bearbeiten. Die Sachbearbeiter mussten bestimmte Geschäftsvorgänge mit Hilfe von Tabellenkalkulationen verfolgen und aufzeichnen, um die Einschränkungen der derzeitigen Systeme zu kompensieren, was die unternehmensweite Transparenz einschränkte. Außerdem gab es bestimmte Regeln, die befolgt werden mussten.

Wenn die Agentur keine Maßnahmen ergriffen hätte, hätte die Gefahr bestanden, dass sich die Einschränkungen ihrer IT-Systeme negativ auf die Kunden auswirken könnten.

Vor Kurzem hat The Insolvency Service sein Target Operating Model One Service auf den Markt gebracht. Ziel der Strategie ist letztlich die Bereitstellung schneller und qualitativ hochwertiger Dienstleistungen für alle Beteiligten. Die Strategie sieht vor, die verschiedenen Geschäftsbereiche durch die Umsetzung wichtiger Infrastrukturänderungen zusammenzuführen, damit diese zusammen agieren.

„Ein grundlegender Baustein der Strategie ist die Zusammenführung unserer fünf Fallmanagementsysteme“, sagt Sharon Lewis, „sodass wir im gesamten Service eine einheitliche Informationsbasis haben.“