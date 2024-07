TechD (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ein IBM Business Partner, unterstützt seit 2009 Unternehmen und Organisationen bei der Optimierung ihrer Daten-, KI-, Analyse- und Datenverwaltungssysteme sowie bei der Implementierung von Hybrid Cloud- und Sicherheitslösungen von IBM. In Zusammenarbeit mit IBM hat TechD Hunderte von erfolgreichen Implementierungen von IBM Data Warehousing und Analytik zusammen mit Sicherheit und Governance vor Ort oder in der Cloud durchgeführt und die Kunden auf ihrem Weg nach vorne unterstützt. Das Unternehmen bietet Beratungsleistungen, Lösungen und Schulungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen an. Als zuverlässiger Experte für Business Intelligence, Analytik und Data Warehousing unterstützt TechD Unternehmen mit seinem Fachwissen in den Bereichen Daten- und Cloud-Management, übersetzt und baut Beziehungen zu ihnen auf.