Heute ist die Techcombank von einem fragmentierten IT-Ansatz zu einem hochgradig zentralisierten und skalierbaren Modell übergegangen und hat dabei beeindruckende Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen erzielt.

Gorski merkt an: „Wir konnten von einer verteilten Plattform und horizontaler Skalierung zu einer konsolidierten, unglaublich skalierbaren Serverplattform wechseln, was es uns ermöglicht hat, unseren Betrieb erheblich zu vereinfachen. Wir gehen davon aus, dass wir durch die Umstellung unseres Temenos Core Banking und anderer Tier-1-Systeme auf IBM LinuxONE die Gesamtbetriebskosten um rund 44 Prozent senken können. Dies wird durch niedrigere Softwarelizenz- und Wartungskosten, eine bessere Hardwareauslastung und einen geringeren Platz-, Strom- und Kühlungsbedarf erreicht.“

Die Umstellung auf die neue Technologie hat auch zu einem Umdenken in der IT geführt, erklärt Gorski: „Anfangs waren die Leute unsicher, weil die neue Plattform so weit von unserer traditionellen, verteilten Architektur entfernt ist. Jetzt, da das Team LinuxONE aus erster Hand kennt und gesehen hat, wie es unseren IT-Ansatz verbessert und vereinfacht, haben sie die neue Technologie wirklich angenommen. Wenn wir mehr Systeme auf LinuxONE umstellen, können wir die Zeit- und Arbeitsersparnis wieder in Innovationen investieren, so dass die IT-Abteilung das Unternehmen wirklich dabei unterstützen kann, den Kunden neue Angebote zu machen.“

Darüber hinaus kann die Techcombank dank der blitzschnellen Leistung von LinuxONE auch in Zeiten hoher Transaktionslast einen reaktionsschnellen und zuverlässigen Service für Geschäftsanwender und Endkunden anbieten.

„IBM LinuxONE hat unsere Fähigkeit, dynamische Workloads zu absorbieren, ohne die normale Produktionsleistung zu beeinträchtigen, erheblich verbessert, so Gorski. „Das haben wir während des Mond-Neujahrsfestes gesehen, das für unsere Bank eine der arbeitsreichsten Zeiten ist. Selbst als das Transaktionsvolumen auf das Vierfache des normalen Tagesvolumens anstieg, lieferte IBM LinuxONE eine tadellose Leistung, sodass uns nichts entging.“

Er fügt hinzu: „Außerdem konnten wir die Batch-Verarbeitungszeiten deutlich verkürzen. In der Vergangenheit dauerten unsere Batch-Zyklen so lange, dass wir oft Gefahr liefen, den Stichtag für unsere Data Warehouse-Läufe zu verpassen, was bedeutete, dass wir unter großem Druck standen, die benötigten Zahlen rechtzeitig an das Finanz- und Risikomanagement zu liefern. Mit LinuxONE konnten wir die Batch-Verarbeitungszeit von acht Stunden auf fünfeinhalb Stunden reduzieren – eine Verbesserung um mehr als 30 Prozent –, so dass die Daten sofort für das Reporting zur Verfügung stehen und die Geschäftsanwender mit den aktuellen Zahlen versorgt werden, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen“.

Wichtig ist auch, dass die IBM-Lösung es der Techcombank ermöglicht, ihre Ressourcen bei steigendem Bedarf schnell und einfach zu erweitern, wodurch die Bank mehr Spielraum für eine schnelle Expansion erhält.

„Mit IBM LinuxONE sind wir auf Wachstum vorbereitet“, freut sich Gorski. „Wenn unser Ressourcenbedarf wächst, können wir einfach zusätzliche Kerne oder Speicher aktivieren, ohne uns um die zugrunde liegende Architektur kümmern zu müssen. Das ist in einem schnell wachsenden Umfeld wie unserem ein echter Vorteil. So sind beispielsweise das Transaktionsvolumen und der Wert unserer E-Banking-Dienste zwischen 2015 und 2017 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate [CAGR] von 107 Prozent bzw. 129,6 Prozent gestiegen, und da wir in der Lage sind, größere Kapazitäten und Speicher nach Bedarf zu erweitern, können wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nahtlos bedienen.“

Er schließt ab: „Der vietnamesische Bankenmarkt entwickelt sich rasant, und IBM LinuxONE bietet die schnelle, flexible Grundlage, um unser Wachstum und die dynamischen Anforderungen der Zukunft zu unterstützen. Mit IBM an unserer Seite sind wir zuversichtlich, dass wir die Marktchancen optimal nutzen und unsere Position als führendes Bankinstitut weiter ausbauen können.“