In einem konkreten Beispiel untersuchte TCS die Herausforderung, mit der eine führende Bank in Israel konfrontiert war. Der Betrieb der alten Systemumgebung der Bank war kostspielig und die Systemarchitektur konnte nicht an die Anforderungen der gestiegenen Workload angepasst werden.



Als die Altsysteme an ihre Kapazitätsgrenze stießen, zeigten sich erste Anzeichen einer Verschlechterung der Antwortzeiten, was sich auf die Kernanwendungen der Bank auswirkte. Die hohe Latenz führte zu Verzögerungen zwischen der Auswahl einer Option in einer mobilen oder Online-App und dem Erhalt einer Antwort, was sich negativ auf die Erfahrung sowohl von Firmenkunden als auch von Verbraucherkontoinhabern auswirkte.



TCS schlug vor, diese Latenz- und Skalierbarkeitsprobleme durch die Einrichtung eines neuen, vollständig verwalteten Speicherservices für die Bank zu lösen, der auf IBM FlashSystem® 9500 basiert. TCS arbeitete mit Harel Information Technologies, einem der führenden IT-Infrastrukturanbieter in Israel und IBM-Geschäftspartner, zusammen, um die FlashSystem-Technologie zu beschaffen, zu konfigurieren und zu implementieren. Harel hat seinen Sitz in Tel Aviv und beschäftigt mehr als 100 IT-Spezialisten, die eine umfassende Palette an Geschäftslösungen anbieten, von robusten Laptops und Tablets bis hin zu Hochleistungscomputern und cloudbasierten Services.



Die marktführende IBM FlashSystem 9500-Speicherlösung bietet die Kapazität und Leistung, um außergewöhnlich hohe Transaktions- und Daten-Workloads zu bewältigen, und trägt außerdem zum Schutz der Daten vor versehentlichem Verlust oder vorsätzlichen Angriffen bei.



Das FlashSystem 9500 kombiniert IBM FlashCore®-Module, NVMe-Architektur und KI-gestützte Funktionen und ist in der Lage, potenzielle Cyberangriffe in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern. Zum Schutz vor Ransomware verwendet es IBM Cyber Vault, um schreibgeschützte Kopien von Daten in einem isolierten Speicherbereich zu speichern, sodass Systeme schnell wiederhergestellt werden können, wenn die Produktionskopie der Daten durch Malware verschlüsselt wird.



Das FlashSystem 9500 wurde mit Blick auf Skalierbarkeit entwickelt und ermöglicht das Hinzufügen neuer Kapazitäten ohne Serviceunterbrechung, bis zu einer Gesamtkapazität von 4,5 PB in einem 4U-Rack-Schubfach. Die Bereitstellung umfasst in diesem Fall drei Standorte, wobei die eingebetteten Tools von IBM FlashSystem für die Sicherung und Wiederherstellung sorgen.



Chen Kamer sagt: „Die Zusammenarbeit mit IBM verlief reibungslos, was auf unsere starke globale Partnerschaft zurückzuführen ist, die sich über verschiedene Technologien und Bereiche erstreckt, sowie auf die langjährige Erfolgsgeschichte und den guten Ruf des Unternehmens in Bezug auf Zuverlässigkeit. Innovationen wie die Erkennung von Malware in Echtzeit zeigen, wie IBM die Fähigkeiten aus der hoch angesehenen Mainframe-Welt direkt in moderne IBM Power®-Server und FlashSystem einbringt. Im Gegenzug nutzt TCS diese Vorteile und greift auf unser weltweites Fachwissen und unsere Erfahrung zurück, um vollständig verwaltete Services für globale Kunden hinzuzufügen.“