Tahto wandte sich an IBM. Es wählte speziell den IBM® watsonx.data®- Datenspeicher und die IBM Cloud Pak® for Data-Lösung als Grundlage für die Datenarchitektur für die KI-Transformation. Durch die Analyse von 112 Schlüsselleistungsindikatoren in der Belegschaft konnte Tahto individuelle Ziele, Vorgaben und Erfolge ausrichten und so dynamische Erkenntnisse in das Verhalten und die Produktivität der Mitarbeiter bei mehr als 200 Geschäftsaktivitäten gewinnen.

Mit den Erkenntnissen aus der Implementierung erstellte Tahto eine umfassende Zielmatrix, die jeder Mitarbeiterrolle maßgeschneiderte Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Stärken zuwies. Dieser maßgeschneiderte Ansatz verbesserte sowohl die Motivation der Mitarbeiter als auch die Produktivität.

Durch die Integration dieser KI-gestützten Erkenntnisse in die firmeneigene Plattform von Tahto, Guilda, wurden die Abläufe rationalisiert und personalisierte Ziele, spielerische Erfahrungen und gezielte Aktionen ermöglicht, die die Mitarbeiter einbeziehen und stärken. Als Ergebnis sank die Anzahl der Prozesse von 40 auf nur noch 5, wodurch die Mitarbeiter mehr Spielraum erhielten, die Kundeninteraktionen zu personalisieren, ohne dabei das kritische menschliche Element des Kundenservices zu verlieren.