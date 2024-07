T-Soft kam zu dem Schluss, dass eine Cloud-Plattform die benötigten Funktionen bieten würde. Als das Unternehmen in der Vergangenheit versucht hatte, mit anderen Anbietern von Cloud-Plattformen zusammenzuarbeiten, konnte es jedoch den benötigten lokalen Support nicht finden. Das Unternehmen wandte sich an IBM und stellte fest, dass IBM in der Türkei über eine starke lokale Präsenz verfügt.

In Zusammenarbeit mit dem lokalen IBM-Team in der Türkei migrierte T-Soft seine E-Commerce-Plattform auf IBM® Cloud Virtual Machines. Die Cloud-Plattform bietet die Flexibilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit, die das Unternehmen benötigt, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden von T-Soft gerecht zu werden. T-Soft bietet seinen Kunden eine Auswahl an Plattformen, wobei die IBM Cloud-Plattform als höherwertige Lösung mit besseren Service Level Agreements (SLAs) angeboten wird.