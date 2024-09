Der Erfolg der vorherigen IBM-Implementierungen der Swedbank veranlasste das Mainframe-Entwicklungsteam, die Lösung IBM Developer for z/OS (IDzEE) für die nächste Modernisierungsphase zu wählen.

IDzEE ist ein umfassendes Toolset für die Erstellung, Bereitstellung und Wartung von Hybrid-Cloud-Anwendungen auf z/OS. Die Lösung wird durch eine DevOps-Toolchain unterstützt, die die parallele Entwicklung in einer kontinuierlichen Integrations- und Bereitstellungspipeline unterstützt.

Die integrierten Funktionen von IDzEE ermöglichen eine höhere Entwicklerproduktivität, eine ganzheitliche Analyse und eine Verkürzung der Time-to-Value. Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erleichtert die Navigation im Code dank Semantik, Filtern, Such- und Datenflussdiagrammen erheblich. Die Lösung bietet außerdem sowohl ISPF- als auch IDE-Editoroptionen (Integrated Development Environment), sodass Entwickler bei der Erstellung komplexer Codes ihren bevorzugten Bearbeitungsstil verwenden können.

Der interaktive, vollständig integrierte Debugger in IDzEE hilft Entwicklern, ihre Workflows zu verbessern, indem er ihnen die Möglichkeit gibt, die Programmausführung zu testen, zu untersuchen, zu überwachen und zu steuern. Anwendungen können in Phasen ausgeführt und bei Bedarf für Prüfungen oder Änderungen angehalten werden.

Codeabdeckungsberichte helfen ihnen, Testlücken aufzudecken und besser zu verstehen, wie sich Änderungen auf den Rest der Anwendung auswirken werden. Moderne Tools bieten außerdem den Vorteil, dass sie eine schnelle Analyse von ausgereiftem, kryptischem Mainframe-Code ermöglichen. Dazu gehört es, die Auswirkungen einer Änderung aufzuzeigen und toten Code zu identifizieren. Diese schnellen, umfassenden Analysefunktionen unterstützen eine schnellere und qualitativ hochwertigere Bereitstellung neuer Anwendungsfunktionen.

Diese Fähigkeiten sind laut Rajesh Murugan, Software-Ingenieur bei Swedbank, entscheidend, um die Bank bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. „IDzEE ist ein entscheidender Akteur bei unseren Modernisierungsbemühungen. Es ist die Grundlage für all unsere Entwicklungsfunktionen, Analysetools und externen Plug-ins. Alles, was wir brauchen, ist an einem Ort verfügbar“, erklärt Rajesh Murugan.

Das IBM Lab-Team unterstützte Swedbank per Fernzugriff, um eine erfolgreiche Implementierung von IDzEE sicherzustellen. „IBM hat einen digitalen Supportkanal für uns eingerichtet, über den wir kommunizieren und Fragen stellen können. Das war besonders bei der Einrichtung hilfreich, da wir mit dem Produkt nicht vollständig vertraut waren“, sagt Tadas Janionis.

Das Mainframe Development Platform Team traf sich außerdem alle zwei Wochen mit dedizierten IBM-Ansprechpartnern, um aktuelle Probleme zu besprechen. Bei einem dieser Treffen half IBM der Swedbank bei der Entwicklung eines Programms, in dessen Rahmen interne Ansprechpartnern ausgewählt wurden, die bei der Einführung der Lösung in ihren Teams helfen sollten.

Das IDzEE Champions Program trug dazu bei, die Akzeptanz in der Entwicklergemeinschaft der Swedbank zu erhöhen. „Einige Mainframe-Entwickler sind nicht sehr offen für Veränderungen. Das IDzEE Champions Program half uns, das Eis mit jedem Team zu brechen und Reibungsverluste bei der Umsetzung zu reduzieren. Dies war auch eine der Best Practices, die wir von IBM erhalten haben. Es hat uns geholfen, IDzEE viel besser zu implementieren“, sagt Girish Wani.

Die Swedbank startete das Programm mit zwei IDzEE-Champions und weitete die Lösung auf etwa 30 Entwickler aus. Nach dem Erhalt von überwiegend positivem Feedback wurden für jedes Team Champions ausgewählt und die Bank konnte IDzEE für den Rest der Community einführen.