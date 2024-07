Die Lösung ist nun in vollem Umfang in Betrieb, und alle sind mit dem Erfolg des Modernisierungsprojekts zufrieden. Mit einer integrierten Sicherheitsebene ist das Team viel besser in der Lage, die Sicherheit für das gesamte Unternehmen zu verwalten. Auch die Geschwindigkeit hat sich erheblich verbessert. Die Antwortzeiten sind von über drei Sekunden auf nur 600 Millisekunden gesunken – eine Verbesserung, die sich in einem besseren Kundenservice niederschlägt, einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal in der hart umkämpften peruanischen Pensionsfondsbranche.

Auch die Entwicklung und Bereitstellung neuer Cloud-Anwendungen ist dank der neuen Container-basierten Integrationsplattform schneller und einfacher geworden. SURA Peru kann jetzt eine neue Anwendung in weniger als der Hälfte der bisher benötigten Zeit bereitstellen. Und das ist nur der Anfang. Candela erklärt: „Jede neue API, die wir entwickeln, kann für andere Services eingesetzt werden, was bedeutet, dass wir immer schneller und effizienter werden.“ Mit diesen Fähigkeiten ist SURA Peru in der Lage, in naher Zukunft zu einem vollständig API-basierten Unternehmen zu werden.

Die IBM Cloud Pak-Lösung hat dazu beigetragen, die lokale Anwendungsinfrastruktur von SURA Peru zu modernisieren, Prozesse zu beschleunigen und die Sicherheit zu verbessern. Und wenn die Vorschriften und Möglichkeiten es zulassen, wird die Lösung den Wechsel von SURA Peru in die Cloud mit der Flexibilität, Skalierbarkeit und Unterstützung unterstützen, die Bravo-Mejia und sein Team erwarten. „Wir freuen uns auf die Journey“, sagt Bravo-Mejia, „und wir sind froh, IBM an unserer Seite zu haben.“