In Anbetracht all dieser Faktoren sieht er den erwarteten Ruhestand von fast einem Drittel seiner Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung - und das institutionelle Wissen, das sie besitzen - als eine der größten Herausforderungen für die agile Transformation von Sun Life. „Da ein Großteil unseres Codes vor Jahrzehnten geschrieben und nicht gut dokumentiert wurde, sind wir auf das Wissen und die Erfahrung von Fachexperten angewiesen,” erklärt Lesage. „Wenn sie in den Ruhestand gehen, brauchen wir eine Möglichkeit, das Wissen an die neue Generation von Entwicklern weiterzugeben, um die Transformation am Laufen zu halten.”

Die Auswirkungen des Wissensverlusts sind am deutlichsten zu spüren, wenn Änderungen am bestehenden Mainframe-Code vorgenommen werden müssen, wie beispielsweise bei der Entwicklung neuer digitaler Dienste. Das Problem bei solchen Änderungen ist, dass Kernanwendungen in der Regel mit anderen Anwendungen verflochten und logischerweise von diesen abhängig sind.

Abgesehen von den Kenntnissen der internen Experten, so Lesage, bestand die einzige Möglichkeit, die Auswirkungen von Änderungen auf andere Anwendungen zu analysieren, darin, den Code Zeile für Zeile mit Hilfe von veralteten, selbst entwickelten Suchkontrollmanagement-Tools zu analysieren. „Selbst mit diesen Tools kann das einfache Durchsuchen des Codes bis zu 40 % der Zeit eines Entwicklungsteams ausmachen,” sagt er. „Ehrlich gesagt war das Team nicht darauf ausgelegt, eine DevOps-artige Welt zu unterstützen.”