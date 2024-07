Durch die Zeit, die sie dank der Automatisierung von Turbonomic eingespart haben, konnte sich das NOC & Web Team von SulAmérica auf strategische Projekte für das Unternehmen konzentrieren, wobei das größte Projekt der „Global Load Service“ ist. Im Rahmen dieser Initiative werden die Plattformen so gestaltet, dass sie die Sicherheit und Verfügbarkeit von Anwendungen in den Rechenzentren und bei den Cloud-Providern gewährleisten. Wenn die Konnektivität in der Cloud oder vor Ort ausfällt, wird die aktiv-aktive DR-Implementierung in der Hybrid Cloud dazu beitragen, dass die geschäftskritischen Anwendungen des Unternehmens ihren Kunden jederzeit zur Verfügung stehen. Turbonomic ist ein wichtiger Bestandteil dieser Hybrid Cloud-Strategie, da es kontinuierlich für niedrige Reaktionszeiten der Anwendungen sorgt, unabhängig davon, wo die Anwendungen ausgeführt werden: auf OpenShift, GKE, EKS, Nutanix Karbon oder anderen Kubernetes-Distributionen, in ihren traditionellen Umgebungen auf VMware oder auf einer Public Cloud Infrastructure as a Service (IaaS).

Als Teil dieses neuen Kontrollstandards wird das Team Turbonomic auch zur dynamischen Verwaltung von Ressourcen über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg einsetzen. Wenn Anwendungen von der Entwicklung über das Staging in die Produktion übergehen, werden sie die Vorteile der intelligenten Aktionen nutzen, um sicherzustellen, dass sie die Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um von dem Moment an, in dem sie in der Entwicklung bereitgestellt werden, bis hin zur Produktionsumgebung, die sich direkt auf die Customer Experience auswirkt, eine hohe Leistung zu gewährleisten. Zusätzlich zu den Leistungsvorteilen verlässt sich das Team auf die Fähigkeit von Turbonomic, die Einhaltung von Vorschriften automatisch zu verwalten – Turbonomic nimmt Kubernetes-Knotenkennzeichnungen auf und verschiebt Pods automatisch unter Berücksichtigung dieser Beschränkungen. Und wenn die Plattform skaliert wird, um neue Anwendungen und neue Geschäftsbereiche zu unterstützen, werden sie auch die Planungsfunktionen von Turbonomic nutzen.

Die digitale Transformation von SulAmérica ist eine kontinuierliche Aufgabe, bei der Anwendungen modernisiert werden, um den Kunden den bestmöglichen Service bereitzustellen. Nicht alle Anwendungen sind gleich aufgebaut. Auch die Art und Weise, wie sie umgestaltet oder auf neue Plattformen umgestellt werden, kann unterschiedlich sein. Mit Turbonomic erhält das Team jedoch einen einheitlichen Überblick über cloudnative und traditionelle Anwendungen und kann so sicherstellen, dass alle Anwendungen in jeder Phase der Transformation kontinuierlich funktionieren.

Das Team weiß, wie sich die Reaktionszeit von Anwendungen auf die Customer Experience auswirkt. Man hofft, die Turbonomic-Automatisierung auf die SRE-Teams ausweiten zu können, die sich auf die Erfüllung bestimmter Service Level Objectives (SLOs) konzentrieren. Mit Turbonomic kann SulAmérica die Vorteile der Flexibilität von cloudnativen Anwendungen voll ausschöpfen, indem die Software die Ressourcen dynamisch auf der Grundlage dieser SLOs verwaltet. „Das Makroziel unseres Teams ist es, eine anwendungs- und SLO-gesteuerte Hybrid Cloud bereitzustellen“, sagt der Analyst Technology Leader of NOC & Web. „Die Anwendungen werden dort ausgeführt, wo es für das Unternehmen am besten passt, und sie werden eine durchgängig hohe Leistung bieten und unsere Kunden begeistern. Turbonomic hilft uns nicht nur bei der konkreten Umsetzung unserer Vision, sondern gibt uns auch die Zeit zurück, uns auf das zu konzentrieren, was für das Geschäft von SulAmérica strategisch wichtig ist.“