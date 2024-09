Straker (Link außerhalb von ibm.com), 1999 in Neuseeland gegründet und seit 2018 an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert, ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Diensten zur Automatisierung, Verifizierung und Übersetzung von Inhalten. Durch die Übernahme globaler Unternehmen und die Bearbeitung von über einer Million Übersetzungsaufträgen hat Straker KI mit menschlichem Fachwissen kombiniert und unterstützt seit über zwei Jahrzehnten globale Unternehmen in mehr als 120 Sprachen.