Im Jahr 2020 suchte eine der größten US-amerikanischen bundesstaatlichen Regierungen nach einer neuen Prozessanalyselösung. Der Bundesstaat hatte gerade ein zweites Managementsystem in seinen Beschaffungsprozess integriert. Dafür mussten die beiden Systeme – SAP SRM und SAP ECC – in der Lage sein, Daten in Echtzeit auszutauschen.

Das System SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) generiert Kaufverträge, Warenkörbe und Bestellungen. Diese Bestellungen werden dann im System SAP ERP Central Component (SAP ECC) repliziert, das für Buchhaltungspflichten zuständig ist, z. B. für die Endbearbeitung von Bestellungen und die Rechnungsstellung.

Da die Datenübertragung zwischen verschiedenen Systemen und Prozessaktivitäten stattfand, konnte die herkömmliche Business-Intelligence-Lösung die Daten nicht korrekt auf Ineffizienz überprüfen. Ohne die Möglichkeit, die erfassten Daten analysieren zu können, war der Bundesstaat nicht in der Lage, die Auswirkungen des neu integrierten SAP SRM-Systems zu überwachen oder Abweichungen im Beschaffungsprozess zu erkennen – was ein teures Problem verursachte.

Der Bundesstaat wandte sich an IBM, um eine Process-Mining-Lösung zu implementieren, die fähig war, kostspielige Probleme im Prozess aufzuspüren und zu beheben.