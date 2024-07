StarHub (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein führendes Unternehmen in Singapur, das erstklassige Kommunikations-, Unterhaltungs- und Digitallösungen bietet. Mit ihrer umfangreichen Glasfaser- und Mobilfunkinfrastruktur und ihren weltweiten Partnerschaften versorgen sie Menschen, Haushalte und Unternehmen mit hochwertigen Mobil- und Festnetzdiensten, einem breiten Angebot an Premium-Inhalten und einem vielfältigen Spektrum an Kommunikationslösungen. Darüber hinaus entwickeln und liefern sie Lösungen für Unternehmens- und Regierungskunden in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Datenanalyse, Internet der Dinge und Robotertechnik.