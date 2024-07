SISA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1992 gegründet und bietet Softwarelösungen und damit verbundene Management- und Supportdienste für Fitnessstudios, Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsanbieter und andere in ganz Südamerika an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien, und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.