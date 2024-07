Solitaire Interglobal Ltd.

Vor der Gründung von Wenebojo beschäftigte sich SIL viele Jahre lang mit komplexer prädiktiver Leistungsmodellierung, und tut dies auch heute noch. Die Organisation nutzt ihr Tool The Global Security Watch, um jährlich mehr als 250 Millionen Leistungsmodelle zu erstellen und so Billionen von Datenpunkten zu generieren, die sich auf Sicherheit und Servicequalität beziehen. Als es also an der Zeit war, eine Plattform zur Unterstützung von Wenebojo auszuwählen, wussten Lind und ihr Team genau, wie sie die Frage angehen mussten.

Sie erklärt: „Wir haben eine große Anzahl von Modellen durchgeführt, um herauszufinden, welche Auswirkungen es hatte und welche Risikofaktoren es gab. Die Plattform, die sich jedes Mal mit großem Abstand an die Spitze setzte, war IBM Z.“

Nachdem SIL die Z-Plattform als sein bevorzugtes Produkt in Bezug auf Sicherheit und Servicequalität identifiziert hatte, entschied es sich, sie als Architektur für den Aufbau seiner gesamten Cloud-Lösung zu verwenden. Die Infrastruktur umfasst außerdem die LinuxONE-Plattform und drei IBM Cloud Hyper Protect Services-Angebote: die IBM Cloud Hyper Protect DBaaS-Lösung für die Vertraulichkeit von Daten, die IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers-Technologie für die Zugriffskontrolle und die IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services-Software für die Schlüsselverwaltung. Diese Produktkombination bietet SIL eine ideale Umgebung für Wenebojo: Die z/Architecture und die für die IBM Cloud optimierte LinuxONE-Plattform sind auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt, während die IBM Cloud Hyper Protect Services-Lösung ein bequemes „As-a-Service“-Modell bietet.

Laut Marisha Jason Kurhara, Director of Analytics bei SIL, verlief die Umstellung des gesamten Produktionsablaufs von Wenebojo – 11 separate Websites, 23 Datenbanken, 22 Millionen Codezeilen und 15 TB Daten – auf die neue Umgebung überraschend reibungslos und dauerte etwas mehr als 27 Stunden. Und auch die laufende Verwaltung der Plattform sei unkompliziert: „Einer der größten Vorteile ist, dass wir kein Rechenzentrum benötigen. Dafür müssen wir keine Techniker auf unserer Gehaltsliste haben. Wir wissen, dass es richtig gemacht wird, und das ist ein großes Plus“, sagt sie.