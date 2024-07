Es mag sich etwas altmodisch anhören – „etwas, das man weiß, etwas, das man hat, etwas, das man ist“ –, aber dies sind die Grundprinzipien der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Das National Institute of Standards and Technology (NIST) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) definiert MFA als „ein Authentifizierungssystem, das mehr als einen bestimmten Faktor für eine erfolgreiche Authentifizierung erfordert“. Da ein einfaches Passwort immer gestohlen werden kann, erweist sich der Zugriff auf zwei Faktoren als weitaus schwieriger. Für die Software AG war diese zusätzliche Sicherheitsebene von entscheidender Bedeutung.

Nicole Ritchie, Director of Product Marketing bei Adabas & Natural, erklärt: „Wir arbeiten daran, sehr große Unternehmen bei der Ausführung geschäftskritischer Anwendungen auf IBM zSystems so sicher wie möglich und mit der höchsten Verfügbarkeit zu unterstützen. Indem wir MFA zu unserem Prozess hinzufügen, können wir eine sicherere Zugriffsverwaltung bieten und unseren Endnutzern und deren Endnutzern ein beruhigendes Gefühl vermitteln.“

Die Sicherheitsstrategie der Software AG ist mehrschichtig. Zusätzlich zur Migration auf MFA führte das Unternehmen eine stärkere Datenverschlüsselung ein, um die Abwehr von Angriffen zu unterstützen und die Compliance in allen Regionen zu erleichtern. Jürgen Lind, Senior Director of Product Management bei der Software AG, verwendet während der IBM ISV zSecurity-Webinarreihe eine Analogie: „Die Implementierung von Verschlüsselung ohne sicheren Zugang ist wie ein neuer Zaun ohne Tor. Und ein sicherer Zugang ohne Verschlüsselung ist wie ein Tor ohne Zaun“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Daher implementiert die Software AG eine ganzheitliche Mainframe-Sicherheitsstrategie.

Hans-Georg Saftig, Director for A&N R&D Mainframe Infrastructure bei der Software AG, ergänzt: „Wir sind das erste Glied in einer langen Kette der Verantwortung für die Cybersicherheit. Wir müssen unsere Entwickler unterstützen, die neue Funktionen und Möglichkeiten entwickeln, um Adabas & Natural in das nächste halbe Jahrhundert zu führen. Unsere Strategie muss Schutz für so viele Szenarien wie möglich bieten und Methoden verwenden, die wir erweitern können, wenn neue Bedrohungen auftauchen.