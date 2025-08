Die Vorteile der Integration von KI und Einrichtungskontrolle wurden schnell deutlich. Smart Light konnte mit Unterstützung von 1ft-seabass die generative KI-Sprachinterpretationslösung effektiv implementieren – ein hervorragender Schritt in Richtung Zukunft der KI und der Steuerung von Einrichtungen. Konkret konnte das Unternehmen im Testraum die Klimaanlage per Sprache steuern und dieser Prototyp wurde innerhalb von etwa zwei Wochen schnell implementiert.

Neben der Klimasteuerung realisierte Smart Light auch die Steuerung von Elementen wie Beleuchtung und Vorhängen durch die Verbindung von Node-RED und IBM® Cloud Engine über MQTT. Beim Testen der KI-Prompts auf dem Playground gab es mehrere Versuche, und die Möglichkeit, sie immer wieder auszuprobieren, hat dazu beigetragen, die Entwicklung der neuen Lösung zu beschleunigen.

In der Vergangenheit hätte es eine Woche gedauert, die Prompts vollständig zu testen, wobei nur die Programme in den IoT- und Extended-Reality-Geräten (XR) verwendet worden wären. Durch die Durchführung mehrerer flexibler Versuche in der Cloud war Smart Light in der Lage, denselben Prozess in etwa drei Tagen abzuschließen – eine Verbesserung der Effizienz um etwa 50 %. Dies war ein einfacher Ein/Aus-Anwendungsfall, aber in komplexeren Fällen sind die Vorteile noch größer.