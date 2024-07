Um die wachsende Anzahl von Unternehmenskonten der Gruppe zu verwalten, suchte SPH nach einer Lösung, die es dem Unternehmen ermöglichen würde, seine Finanzkonsolidierungs- und Berichtsprozesse zu vereinfachen.

Hua Cheng Hong, VP Corporate & Financial Applications bei SPH erklärt: „Als wir unsere Ausschreibung durchführten, suchten wir speziell nach einer sofort einsatzbereiten Lösung, die nur minimale Anpassungen erfordert. Es war auch wichtig, dass das von uns gewählte Finanzkonsolidierungstool problemlos in unsere bestehenden Budgetierungs- und Finanzberichtssysteme integriert werden konnte.“

SPH suchte in einer Ausschreibung nach einem Tool zur Finanzkonsolidierung, das das Finanzteam bei der Verwaltung der Konsolidierungsaktivitäten der Gruppe unterstützen sollte. Eine der in die engere Wahl gezogenen Lösungen war IBM Cognos Controller, vorgeschlagen vom IBM Business Partner Adept Enterprise Solutions.

Nachdem das Finanzteam von SPH seit einiger Zeit IBM Planning Analytics und IBM Cognos Analytics zur Unterstützung seiner Budgetierungs- und Prognoseaktivitäten eingesetzt hatte, war es der Meinung, dass die Lösung einfach zu implementieren sein würde, und startete einen Machbarkeitsnachweis zur Bewertung der Lösung.



„IBM Cognos Controller erfüllte die meisten unserer Kernanforderungen“, sagt Koh Mui Leng. „Wir haben die Lösung anhand von Proof-of-Concept-Prototypen mit realen Geschäftsszenarien evaluiert. Wir sahen, dass die Lösung uns helfen würde, den Konsolidierungs- und Berichtsprozess zu rationalisieren. Die benutzerfreundliche Weboberfläche von IBM Cognos würde es beispielsweise unseren Tochtergesellschaften ermöglichen, ihre eigenen Daten zu laden und zu validieren, ohne sie an unsere Buchhalter in den Teilkonzernen schicken zu müssen, um dies für sie zu tun.“

Hua Cheng Hong erklärt: „Wir haben Adept Enterprise Solutions bewertet und sie als System Integrator (SI) ausgewählt, weil sie umfangreiche Erfahrung bei der Implementierung von IBM Analytics-Lösungen für Unternehmen mit einer ähnlichen Struktur wie wir vorweisen konnten. Die fachkundigen Berater von Adept haben einen echten Mehrwert für die Implementierung geschaffen, indem sie uns geholfen haben, viele unserer Prozesse zu verbessern, wie z. B. die Standardisierung unseres Fremdwährungsumtauschverfahrens, die Verbesserung des Abstimmungsprozesses zwischen den Unternehmen und die Neugestaltung der Dateneingabeformulare, um sie benutzerfreundlicher zu machen.“

Während der Implementierung führte Adept mit den Mitarbeitern von SPH strenge Benutzerakzeptanztests durch, um sicherzustellen, dass sie sich mit allen Funktionen von IBM Cognos Controller wohl fühlten. Um den Prozess der Finanzkonsolidierung zu optimieren, automatisierte Adept Enterprises auch die Datenintegration aus dem Budgetierungs- und Prognosetool von SPH in IBM Cognos Controller. Dadurch konnten dieselben Konsolidierungsprozesse sowohl auf Prognose- als auch auf Budgetdaten angewendet werden, was wiederum effektivere Vergleiche zwischen verschiedenen Versionen von Finanzberichten in den Unternehmen von SPH ermöglichte.



Andrew Ng, Managing Partner bei Adept Enterprises, fügt hinzu: „Ich bin stolz darauf, was wir mit SPH mit IBM Cognos Controller erreicht haben. Es ist uns gelungen, die Konsolidierungsprobleme unseres Kunden zu lindern und viele seiner Prozesse zu optimieren, von der Übermittlung der Unternehmensdaten bis zur Erstellung des Abschlussberichts.“