„Das IBM Security-Team hat gleich zu Beginn des Projekts mit uns zusammengearbeitet“, erinnert sich Eng. „Sie haben uns das Wissen vermittelt, das wir intern zunächst nicht hatten, um voranzukommen. Sie waren sehr geduldig und mit Begeisterung bei der Sache, schulten mein Team und sorgten dafür, dass wir umfassend eingearbeitet wurden. Sie haben uns wirklich bei der Zertifizierung für die neue Technologie geholfen.“

Neben diesem Wissenstransfer trugen die IBM Produkte, die für den SOC-Service von Silverfern ausgewählt wurden, dazu bei, dass das Unternehmen einen wettbewerbsfähigeren und reaktionsschnelleren Service für seinen Kundenstamm aufbauen konnte.

„Eines der großartigen Dinge an QRadar“, fügt Eng hinzu, „ist, dass es bereits Hunderte von Anwendungsfällen integriert hat, die wir nutzen können. Wenn wir also einen neuen SOC-Kunden an Bord holen, können wir unserem Kunden sofort den Return-on-Investment nachweisen, weil wir ihm alles zeigen können, was wir jetzt verwalten. Sie müssen nicht erst darauf warten, dass wir es entwickeln.“

Er fährt fort: „Mit der IBM Software haben wir ein großartiges Portal, über das unsere Sicherheitsteams sehen können, was vor sich geht. Es reduziert den Schulungsaufwand für unsere internen Techniker, und das wirkt sich direkt auf unsere Fähigkeit aus, mehr Kunden auf dieser neuen Plattform zu verwalten. Wir haben auch mehr Informationen, die wir an unsere Kunden weitergeben können. So erhalten sie ein besseres Verständnis dafür, was tatsächlich in ihrem Netzwerk passiert.“

Um die Bereitstellung seines QRadar Managed Detection and Response-Services zu optimieren, nutzte Silverfern seine Position als IBM Business Partner und unterzeichnete ein IBM Embedded Solution Agreement (ESA). „Das ESA war für uns wirklich ein Geschenk des Himmels“, bemerkt Eng. „Dadurch können wir die IBM Technologie direkt mit unserem Service bündeln und so mit einem klaren, von uns kontrollierten Preismodell auf den Markt gehen. Wir können die Gesamtinvestition in unser SOC recht attraktiv gestalten – und das alles, ohne dass sich Fristen verlängern, weil wir uns erst um Lizenzierungsprobleme kümmern müssen.“