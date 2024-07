Die neue Lösung ist äußerst vielseitig und macht es Siemens Gamesa leicht, neue Funktionalitäten hinzuzufügen. „Wir haben vor Kurzem die von IBM erstellten ML-Modelle durch ein Modell ergänzt, das wir selbst entwickelt haben,“ so Mainstone. „Diese neue Funktionalität dient der Erkennung von Fremdkörpern wie Werkzeugen und Rückständen in der Gussform und zur proaktiven Warnung unserer Teams, damit solche Fremdkörper entfernt werden können. So können wir teure Reparaturarbeiten in nachgeschalteten Prozessabschnitten vermeiden.“

Aufbauend auf dem großen Erfolg seines Pilotprojekts für eine Produktionslinie in Aalborg plant Siemens Gamesa eine unternehmensweite Einführung der neuen Fertigungslösung.

Beck erklärt weiter: „Da Siemens Gamesa seine Lösung im Kern auf Microsoft Azure aufgebaut und bewährte Verfahren von IBM Consulting AI@Scale angewendet hat, ist die Skalierung sehr unkompliziert und kosteneffizient. Sobald die Einführung abgeschlossen ist, wird Siemens Gamesa nach unserer Vorhersage die Qualität und die Einheitlichkeit seiner Herstellungsprozesse erheblich verbessern und dabei Kosten senken und die Margen sichern.“

In der nächsten Phase des Projekts wird Siemens Gamesa die Lösung auf alle seine Produktionslinien in Aalborg sowie auf seine Werke in Le Havre in Frankreich, und in Hull in Großbritannien ausweiten. Mit Blick auf die weitere Zukunft erwägt das Unternehmen, die Lösung in allen seinen Werken weltweit einzuführen.

„Wir rechnen mit einer Amortisationszeit von etwa zweieinhalb Jahren für unser auf Azure basierendes Fertigungssystem“, so Kenneth Lee Kaser, Senior Vice President von Operations – Offshore bei Siemens Gamesa. „Wir gehen außerdem davon aus, dass sich der geschäftliche Nutzen weiter verbessert, wenn wir zusätzliche Funktionen ergänzen, die weitere Sekundärvorteile ermöglichen.“

„Ein solches System zur Unterstützung der Entscheidungsfindung wird sich bei der Eröffnung neuer Werke als sehr vorteilhaft erweisen, da es den Zeitaufwand für die Schulung neuer Fertigungsteams verringert und die Markteinführungszeit verkürzt“, bemerkt Mainstone abschließend. „IBM Consulting ist einer unserer verlässlichsten Partner. Siemens Gamesa ist bereit, Kunden auf aller Welt die nächste Generation nachhaltiger Energielösungen zu liefern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit IBM bei der unternehmensweiten Einführung unserer Fertigungslösung.“