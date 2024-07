Shibuya (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist nach einer der verkehrsreichsten Kreuzungen der Welt benannt, die sich in Tokio, Japan, befindet. Tausende von Menschen überqueren diese Kreuzung täglich und dennoch funktioniert sie erstaunlich gut. Das Unternehmen möchte seinen Kunden das gleiche Maß an Harmonie an der Schnittstelle zwischen Geschäft und IT bieten. Das in Schweden ansässige Unternehmen Shibuya gehört zur Pulsen-Gruppe und bietet Kunden in ganz Skandinavien maßgeschneiderte IT-Lösungen an.