Die SherloQ-Lösung, die auf der Technologie von IBM Watson basiert, hilft Unternehmen, die Kontrolle über ihre Kundeninteraktionsdaten wiederzuerlangen und sie für die Verbesserung des Performance-Marketings zu nutzen. Im Gegensatz zu anderen Keyword-Tools oder Services von Drittanbietern, die wertvolle Suchdaten ausblenden, nutzt die SherloQ-Lösung KI, um Erkenntnisse über das Suchverhalten der Verbraucher zu gewinnen.

„Da die Daten von Drittanbietern immer restriktiver werden, werden First-Party-Daten immer wichtiger. Marketingexperten müssen die Kontrolle übernehmen, indem sie die Daten ihrer besten Kunden nutzen und über SherloQ mit IBM Watson auf diese Daten zugreifen“, sagt Fitzgerald.

Im Fall von HDAIR, dem HLK-Unternehmen, das mehr Mini-Split-Geräte verkaufen wollte, zeigte die KI-Lösung von SherloQ, dass die Leute nach „Klimaanlage für kleinen Dachboden“, „röhrenlose Klimaanlage“ und anderen ähnlichen Begriffen suchten, statt nach dem Branchenbegriff „Mini-Split“. Mit diesem Wissen in der Hinterhand und der Leistungsfähigkeit der IBM Watson NLU- und IBM Watson NLC-Services schrieb die Werbeagentur des Unternehmens die Landing Pages und Anzeigen für die Mini-Splits so um, dass sie diese Suchbegriffe in natürlicher Sprache enthalten.

Vor der Einführung der SherloQ-Lösung im Juni 2019 verkaufte das Unternehmen Mini-Split-Geräte im Wert von rund 105.000 US-Dollar. Bis August 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 208.000 US-Dollar, was einer Steigerung von 98 % in nur drei Monaten entspricht. Weitere Analysen ergaben, dass der Anstieg hauptsächlich auf organische Suchanfragen zurückzuführen war und nicht auf den Anzeigen-Traffic.

Einen ähnlichen Erfolg verbuchte die Anwaltskanzlei Law Offices of Mark E. Salomone: Nach der Einführung der KI-Lösung von SherloQ konnte die Kanzlei ihr bereits erfolgreiches Geschäft auf die nächste Stufe heben. Einige Erkenntnisse waren sehr einfach, aber entscheidend. So stellte das Unternehmen beispielsweise fest, dass viele Menschen die Kanzlei per Spracheingabe auf ihrem Telefon suchten, sodass „Mark E.“ oft als „marquis“ oder „marquee“ interpretiert wurde, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine SEO-Keywords anzupassen.

Von größerer Bedeutung war die deutliche Verbesserung der Click-to-Lead (CTL)-Konversionsrate des Unternehmens. Innerhalb eines Monats nach der Installation der Automatisierungslösung von SherloQ im August 2019 konnte das Unternehmen seine bereits überdurchschnittlich hohe Konversionsrate auf 28,92 % steigern – und das in einer Branche, in der die durchschnittliche CTL-Rate bei 6,98 % liegt. Durch die Verwendung des Dashboards der SherloQ-Lösung, das eine Aufschlüsselung der Leistung jeder seiner Werbekampagnen bereitstellt, kann das Unternehmen schnell erkennen, welche der Kampagnen bei der Umwandlung von Leads in Kunden am effektivsten waren.

Obwohl das Dashboard nützlich war, waren es die AutoAI- und Ad Rank-Score-Funktionen der Lösung, die diese Erkenntnisse an Google zurückgaben, um die Anzeigenkampagnen des Unternehmens weiter zu optimieren und die CTL-Rate zu erhöhen. Die bisher höchste Rate von 46,75 % wurde im November 2019 erreicht und blieb auch im Jahr 2020 über 40 %. Das Unternehmen musste sogar seine Fernsehwerbung zurückfahren, weil es durch seine verbesserten digitalen Werbemaßnahmen einen erheblichen Zustrom potenzieller neuer Mandanten verzeichnete.

Ende 2020 erhielt SherloQ vom US-Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung für seine Methodik zum Trainieren von maschinellen Lernmodellen über seine App- und Dashboard-Schnittstellen. Mit dieser Methodik können Kunden das KI-Modell jedes Mal trainieren, wenn sie in der App nach links oder rechts wischen. Damit können kleine und mittlere Unternehmen, die sonst nicht auf die Idee kämen, ihre Werbemaßnahmen mit internen KI-Lösungen zu unterstützen, auf maschinelles Lernen und KI zurückgreifen.

„Wir glauben, dass die Änderung der Funktionsweise des Kerns einer Website der Schlüssel für die weltweite Einführung von KI ist“, erklärt Del Hagen abschließend. „Wir bauen den weltweit ersten AI Smart Core mit IBM Watson auf, der die Website intelligent macht und Geschäftsanwendern die Möglichkeit gibt, KI auf sehr einfache Weise zu nutzen.“