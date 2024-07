Bei der Evaluierung führender Incident-Response-Lösungen war Secure-24 von den integrativen Fähigkeiten von IBM Security SOAR, ehemals Resilient, beeindruckt. „Wir haben uns viele Tools angeschaut und festgestellt, dass Resilient genau das Richtige ist“, so Herr. „Resilient lässt sich in unsere übrigen IBM®-Plattformen und in Plattformen anderer großer Branchenführer integrieren.“

Darüber hinaus unterstützt die dynamische Playbook-Funktionalität der IBM Security SOAR-Plattform Secure-24 dabei, für die Reaktion auf Vorfälle individuelle Workflows zu erstellen und diese bei Bedarf einfach zu aktualisieren, anzupassen und zu kombinieren.

„Die dynamische Playbook-Funktion ist für uns der wichtigste Teil des Tools“, sagt Herr. „Unsere Mitarbeiter waren in der Lage, eine Methodik zu erstellen, die flexibel ist, aber jede Untersuchung straff hält. Von Anfang an folgen wir einem schrittweisen Prozess, der alles zusammenstellt, was für eine Prüfung und gegebenenfalls für Beweise erforderlich ist, falls ein Vorfall den Strafverfolgungsbehörden vorgelegt wird.“

Ein IBM Sicherheitsteam besuchte Secure-24 vor Ort, um das Unternehmen bei der Anpassung des Moduls an seine Untersuchungsanforderungen zu unterstützen. „Wir hatten IBM Experten, die sich mit Ermittlungen auskannten und sich die Zeit nahmen, mit unseren Mitarbeitern Playbooks zu erstellen“, so Herr. „Von da an ging es viral – jeder einzelne Prüfer wollte an diesem neuen Programm mit dynamischen Playbooks von Resilient teilnehmen.“

Um sein Incident-Response-Programm weiter zu optimieren, evaluierte Secure-24 Tools für das Sicherheitsinformations- und Ereignis-Management (SIEM), die in die IBM Security SOAR-Plattform integriert werden sollten. Dazu gehörte auch die IBM QRadar® Security Information and Event Management-Lösung, eine intelligente Plattform zur schnellen Analyse großer Mengen von Netzwerkdaten.

„Wir ließen unsere Mitarbeiter Scheinuntersuchungen mit einer Reihe von Top-SIEM-Lösungen durchführen“, so Herr. „Die Plattform, die am schnellsten, am einfachsten zu bedienen und am konsistentesten war, war IBM QRadar.“