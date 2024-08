Mit der zunehmenden Entwicklung verschiedener KI-Funktionen, die LLMs auf leistungsstarken Cloud-basierten GPUs nutzen, gibt es immer noch Situationen, in denen das Hochladen von Daten in die Cloud eingeschränkt ist. In solchen Fällen ist die sichere Bereitstellung von Sprachmodellen in einem Paket erforderlich. Dieses Co-Creation-Projekt mit IBM demonstriert erfolgreich das Potenzial der Bereitstellung von leichtgewichtigen Sprachmodellen innerhalb von On-Prem-Paketen, ohne auf Cloud-basierte LLMs angewiesen zu sein.

Um die Lösung in den Produktionsbetrieb zu überführen, entwickelt das Team die Anwendung weiter und verbessert die Modellgenauigkeit in Zusammenarbeit mit IBM als Geschäftspartner.